Dronă prăbuşită în localitatea Luncaviţa, județul Tulcea. Explozie urmată de incendiu. De ce n-au detectat-o radarele MApN

Ministerul Apărării Naționale anunță că o dronă s-a prăbușit vineri după-amiază în zona localităţii Luncaviţa, din judeţul Tulcea. Potrivit ISU Tulcea, în urma prăbuşirii, a rezultat o explozie urmată de un incendiu.

„Ministerul Apărării Naționale a fost informat vineri, 14 august, cu privire la semnalarea, prin apel la numărul unic de urgență 112, a unei drone căzute în zona localității Luncavița, județul Tulcea, la cinci kilometri de frontiera cu Ucraina”, a anunțat MApN.

Potrivit Armatei, din datele disponibile până în acest moment, „ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică”.

„Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale. O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona”, a precizat MApN.

Incendiu în zona prăbușirii dronei

ISU Tulcea a anunțat că dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a fost anunţat prin apel la 112 despre faptul că a fost observată o dronă în apropierea localităţii Luncaviţa, care s-a prăbuşit în zona carierei de piatră Cetăţuia.

„În urma prăbuşirii a rezultat o explozie urmată de un incendiu, motiv pentru care către locul evenimentului un echipaj format din 5 subofiţeri din cadrul Secţiei de Pompieri Măcin intervine cu o autospecială de stingere”, a anunțat ISU Tulcea, într-un comunicat.

Ulterior, reprezentanţii ISU Tulcea au precizat că incendiul nu mai este vizibil, dar se fac căutări în zonă pentru identificarea locului prăbuşirii. În acest scop au fost formate echipe din cadrul ISU Tulcea – secţia Măcin, rangeri din zonă.

Mesaj RO-Alert

Pompierii au menţionat că la ora 11:45, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU despre faptul că pentru zona de nord a judeţului Tulcea este instituită alertă aeriană, motiv pentru care a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea şi informarea populaţiei.

Mesajul de alertă extremă a fost transmis atât populaţiei din nordul judeţului Tulcea, cât şi celei din zona de est a judeţului Galaţi.