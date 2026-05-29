Drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați: Ce spune compania unde este asigurat cel mai avariat apartament

Pompieri si forte de ordine intervin dupa ce un bloc de locuinte din Galati a fost lovit de o drona, vineri, 29 mai 2026. Inquam Photos / George Calin

„Deocamdată este imposibil să afirmăm că vom acorda sau nu despăgubiri, dar suntem cu toate opțiunile de sprijin în analiză.”, au declarat pentru HotNews oficialii Generali, compania la care este asigurat apartamentul cel mai grav avariat după ce o dronă rusească s-a prăbușit noaptea trecută pe un bloc din Galați.

„Este o situație care depinde foarte mult și de investigațiile autorităților. Apoi vom interveni și noi în măsura în care ne permite cadrul legal și cadrul contractual”, au mai precizat pentru HotNews oficialii Generali.

Apartamentul cel mai grav avariat de explozie, din blocul de la adresa str. Brăilei 50, este asigurat la Generali printr-o poliță de asigurare facultativă de locuință.

„Într-o situație de acest tip, acoperirea asigurării este supusă unor termeni și condiții contractuale derivate din riscul de război, petrecut pe teritoriul României sau al altor țări, care vor trebui evaluate cu atenție odată ce toate informațiile relevante sunt disponibile. Având în vedere natura excepțională și complexă a acestui incident, este prematur să tragem concluzii asupra unei potențiale acoperiri înainte de finalizarea unei evaluări complete”, subliniază compania.

Experții asigurătorului sunt în prezent în legătură cu autoritățile relevante pentru a putea evalua pagubele produse, atunci când acest lucru va fi posibil.

Majoritatea asigurărilor nu acoperă avariile produse de război

Uniunea Națională a Societăților de Asigurare (UNSAR) a anunțat, vineri, în urma incidentului de la Galați, că fiecare companie de asigurări „va analiza situația în funcție de circumstanțele concrete ale cazului si va acționa în conformitate cu prevederile contractuale si politicile interne aplicabile, având în vedere caracterul excepțional al acestui tip de eveniment“.

„De principiu, căderile de corpuri sunt un risc acoperit de asigurările facultative de locuințe, însă nu și atunci cand vorbim despre un act de război. În astfel de situații, precum căderea unor drone, delimitarea cauzei este esențială în procesul de analiza a unei daune.

Asiguratorii evaluează nu doar efectul (de exemplu, avarierea unei locuințe sau a unui autovehicul prin căderea unui „obiect”), ci si cauza primara a producerii evenimentului. Dacă aceasta este asociata unui act de război sau unei acțiuni militare, atunci se activează, de principiu, excluderea standard prevăzută in majoritatea polițelor., spune UNSAR.

Uniunea asigurătorilor subliniază că „aceste clauze nu reprezintă o particularitate a pieței din Romania, ci sunt standardizate la nivel international, fiind incluse în condițiile contractuale tocmai pentru a asigura sustenabilitatea sistemului de asigurări in fata unor riscuri sistemice, de amploare extremă”.

Sunt și excepții în care riscul de război e asigurat

De principiu, riscul de război, așa cum se întâmpla și cu pierderile provocate de terorism sau lovituri de stat militare, tulburări sociale și alte asemenea fenomene nu sunt, în mod uzual, riscuri asigurabile. Acest lucru se întâmplă în întreaga lume, nu doar în Romania, menționează UNSAR.

„Desigur, exista si excepții, în funcție de fiecare companie sau de tipul de asigurare respectiv. Astfel, riscul de război poate fi asigurat, dar doar prin polițe speciale, dedicate și de regulă destinate companiilor sau transporturilor (CARGO / aviație). Explicația este că nimeni nu poate previziona întinderea pagubelor, amploarea, durata sau urmările economice ale unui război, motiv pentru care, ca principiu, companiile de reasigurare nu includ războiul printre acoperiri.”

Acest lucru face ca și asiguratorii să nu poată prelua acest risc de la clienți.

„Și, chiar daca ar putea fi cuantificat, costul pentru care ar putea fi preluat de asigurători ar putea fi unul extrem de ridicat, ceea ce ar risca să facă asigurarea prohibitiva. În plus, să nu uitam nici că, pe timp de război, în principiu, se aplică legea marțială, ceea ce schimba cadrul obișnuit social, medical si patrimonial.”, au mai precizta oficialii UNSAR.

Incidentul a avut loc joi noapte, în jurul orei 02:00, când o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit pe un bloc din orașul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe.