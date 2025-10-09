Drone înarmate la graniță și undă verde pentru ca piloții să doboare aeronavele Rusiei. NATO ia în calcul un răspuns dur pentru războiul hibrid al lui Putin

11 martie 2024, Suedia: avioane de vânătoare stealth F-35 Lightning II ale Forțelor Aeriene Regale Norvegiene, în formație, se apropie pentru realimentare de un avion KC-135 Stratotanker al Forțelor Aeriene ale SUA, în timpul exercițiului Nordic Response 24. FOTO: Msgt. Andrew Sinclair/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Măsurile discutate de aliații NATO urmăresc să pedepsească Moscova pentru „războiul hibrid” pe care l-a declanșat și să stabilească contramăsuri clare după ce dronele și avioanele rusești au încălcat repetat spațiul aerian al Alianței, inclusiv pe cel al României, au spus pentru Financial Times patru oficiali NATO informați cu privire la discuții.

Aliații NATO iau în calcul un răspuns mai ferm la acțiunile din ce în ce mai provocatoare ale lui Vladimir Putin, inclusiv prin desfășurarea de drone de atac de-a lungul frontierei cu Rusia și relaxarea restricțiilor impuse piloților, pentru a le permite să deschidă focul asupra aeronavelor rusești.

Statele din prima linie care se învecinează cu Rusia, susținute de Franța și Marea Britanie, sunt cele care au inițiat discuțiile, extinse ulterior la un grup mai larg din cadrul alianței formate din 32 de state.

Propunerile includ înarmarea dronelor de supraveghere utilizate pentru a colecta informații despre activitățile militare rusești și reducerea restricțiilor pentru piloții care patrulează la frontiera de est pentru a elimina amenințările rusești.

O altă opțiune este desfășurarea de exerciții militare NATO la frontiera cu Rusia, în special în zonele mai îndepărtate și nepăzite ale frontierei.

Incidente repetate

Luna trecută, Donald Trump a declarat că NATO ar trebui să deschidă focul asupra avioanelor rusești care încalcă teritoriul aliat.

Declarațiile președintelui american au venit după o serie de provocări din partea Rusiei, inclusiv prima confruntare directă între avioane NATO și drone rusești de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022.

Dincolo de acel incident din spațiul aerian polonez, drone rusești au pătruns și pe teritoriul României, iar avioane de vânătoare MiG au traversat spațiul aerian estonian.

Între timp, zeci de drone neidentificate au provocat perturbări masive pe aeroporturile din Belgia, Danemarca și Germania, unii oficiali atribuind incidentele aceluiași război hibrid dus de Moscova, care include atacuri cibernetice și tentative de sabotaj.

Simplificarea regulilor de interceptare

Doi dintre oficialii NATO au declarat că o problemă urgentă este simplificarea regulilor de interceptare de-a lungul flancului estic. Unele țări impun piloților de vânătoare să confirme vizual amenințările înainte de a declanșa lupta, în timp ce altele le permit să deschidă focul pe baza datelor radar sau a pericolului perceput din direcția sau viteza obiectului ostil.

Discuțiile, care au început într-un grup restrâns de state direct afectate, s-au transformat acum într-o discuție mai amplă, au declarat doi dintre oficiali.

Unele capitale insistă, de asemenea, pentru o poziție mai agresivă a NATO ca mijloc de descurajare, a declarat unul dintre oficiali. Alți aliați recomandă o reacție mai conservatoare, având în vedere riscurile unei confruntări directe cu o putere nucleară precum Rusia.

NATO a organizat două discuții de urgență luna trecută, ca urmare a incidentelor din Polonia și Estonia, și a lansat Eastern Sentry – Santinela estică – o misiune de consolidare a apărării aeriene a statelor din prima linie.

Nu există un calendar sau o obligație de a conveni asupra vreunei schimbări de poziție, iar o schimbare nu poate fi comunicată public, au avertizat toți cei patru oficiali citați de Financial Times.

Planurile UE

Discuțiile NATO au loc în contextul în care UE se pregătește să ia propriile măsuri ca răspuns la provocările Rusiei.

Acestea includ restricționarea călătoriilor diplomaților ruși în UE, aceștia fiind suspectați de serviciile de informații că conduc agenți și operațiuni de sabotaj în alte țări decât cele în care sunt oficial detașați.

Statele UE iau de asemenea în calcul construirea unui sistem de apărare anti-drone.

„Aceasta este o campanie deliberată și țintită împotriva Europei, care se desfășoară într-o zonă gri. Iar Europa trebuie să răspundă”, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Rusia vrea să semene diviziune. Noi trebuie să răspundem cu unitate”, a declarat ea în fața Parlamentului European. „Nu trebuie doar să reacționăm, trebuie să descurajăm. Pentru că, dacă ezităm să acționăm, zona gri nu va face decât să se extindă”, a adăugat ea.