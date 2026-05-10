Dronele ucrainene care au lovit rezervoare de petrol din Letonia au fost deviate de ruși. Un ministru și-a dat demisia

Ministrul apărării din Letonia, Andris Spruds, şi-a dat demisia duminică, după ce joi două drone ucrainene au pătruns dinspre Rusia în Letonia şi au lovit aici instalaţii de stocare a petrolului, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Şefa guvernului leton Evika Silina a cerut demisia acestuia duminică dimineaţă, afirmând că sistemele anti-drone nu au fost implementate suficient de repede. Ea l-a numit pe colonelul Raivis Melnis din armata letonă în funcţia de nou ministru al apărării.

Letonia şi Lituania au solicitat joi NATO să-şi consolideze apărarea antiaeriană în regiune, după ce două drone au trecut graniţa rusă şi au explodat la o instalaţie de stocare a petrolului din Letonia.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, a declarat duminică pe platforma X că dronele erau ucrainene şi că au pătruns în Letonia ca urmare a „războiului electronic rus care a deviat în mod deliberat dronele ucrainene de la ţintele lor din Rusia”.

Ca răspuns la incidentele cu drone, Ucraina ia în considerare trimiterea unor experţi pentru a contribui la consolidarea securităţii aeriene în statele baltice, a declarat Sibiga vineri.