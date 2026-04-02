Dronele Watchkeeper X pentru Armată, în întârziere. MApN ia în calcul să rezilieze contractul și a calculat deja penalități uriașe

Compania israeliană Elbit Systems ar fi trebuit să livreze încă din vara anului 2025 primele drone Watchkeeper X comandate de Armată, dar a cerut în repetate rânduri extinderea termenelor invocând clauze de „forță majoră”. MApN a refuzat ultima solicitare de extensie de timp, a calculat penalități de aproape 60 de milioane de euro, adică aproape 16% din valoarea contractului și ia în calcul chiar rezilierea contractului.

România a semnat în 2022 un acord cadru cu compania israeliană Elbit pentru șapte sisteme UAS Watchkeeper X în valoare totală de aprox. 1,891 miliarde lei, fără TVA (circa 380 milioane de euro).

Cele șapte Sisteme UAS Watchkeeper X presupune fiecare câte o stație de control la sol și câte trei aeronave fără pilot de fiecare. Astfel, în total sunt practic 21 de drone Watchkeeper X care trebuie să intre în dotarea Armatei.

Acordul prevedea ca inițial o parte din producție să se facă în România, iar începând de la al treilea sistem contractat „producția tuturor sistemelor electrice și mecanice aferente acestuia” să se realizeze în țară.

Miruță: „Analizez dacă nu cumva vrem să reziliem acest contract”

MApN a semnat apoi primul contract subsecvent în 2023, cu termen de livrare de 24 de luni pentru primele drone, adică vara anului 2025. Sistemele nu au fost livrate nici până în prezent.

„Acest contract încheiat în anul 2023 avea livrare în vara anului 2025. Compania a făcut solicitări de forță majoră, având în vedere incidentele militare care s-au desfășurat în perioada respectivă în țara unde compania aceasta este înființată, legea specifică foarte clar, dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acestei forțe majore sau nu, au fost trei solicitări, primele două au însumat 4 luni de extindere a termenelor. S-au acordat aceste condiții de forță majoră îndeplinindu-se condițiile legale. A mai venit o altă solicitare de 6 luni pentru forță majoră pentru care Ministerul Apărării a respins”, a explicat joi ministrul Apărării Radu Miruță.

„Așadar, până astăzi penalitățile pe care această companie trebuie să le plătească Ministerului Apărării sunt undeva la 60 de milioane de euro și cresc în fiecare zi. Analizez în cadrul Ministerului dacă nu cumva vrem să reziliem acest contract, avem posibilitatea asta legală, sunt niște dispozitive care sunt cu caracteristici tehnice care dacă sunt primite la câțiva ani mai târziu, nu mai sunt de actualitate. Noi am comandat niște drone cu anumite caracteristici care să vină în 2025. Dacă ele vin mult mai târziu, s-ar putea să spunem că nu mai este de interes să le primim”, a avertizat ministrul.

Drone Watchkeeper X produse în România

Prin acordul semnat în 2022 Compania Elbit Systems Ltd este obligată să realizeze și să consolideze pe teritoriul național, la nivelul unor operatori economici din industria de apărare, o capacitate de producție, integrare, testare și mentenanță în domeniul militar pentru sistemele livrate.

De precizat e că Elbit deja produce în țara noastră, la Bacău, piese pentru dronele sale Hermes 450 (Watchkeeper).

Astfel, începând cu primul sistem UAS Watchkeeper X, producția structurii platformei aeriene și producția structurii containerului stației terestre de comandă-control, precum și producția de componente electrice și mecanice din compunerea sistemului se vor realiza pe teritoriul României, la operatori economici din industria națională de apărare.

De asemenea, începând cu al treilea sistem UAS Watchkeeper X, producția tuturor sistemelor electrice și mecanice aferente acestuia se va realiza în România, prin operatori economici din industria națională de apărare. Totodată, operațiunile de mentenanță de nivel complex pe durata ciclului de viață al sistemelor UAS Watchkeeper X vor fi realizate de operatori economici din industria națională de apărare, astfel încât în situații de criză și război să nu fie necesară executarea acestor operațiuni în afara teritoriului național.

Dronele Watchkeeper X sunt gândite în special pentru misiuni de recunoaștere și colectare de informații, însă pot fi și înarmate cu muniții speciale. La Bacău, în urmă cu câțiva ani, a fost prezentat un model al dronei Watchkeeper X, înarmată cu câte două rachete sub fiecare aripă.

