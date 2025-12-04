Drulă acuză o „operațiune de intoxicare” venită dinspre „«surse» PNL” / „Singurul vot util este împotriva candidaților care au pactizat cu mafia imobiliară”

Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat joi seară că este vizat de o informație falsă propagată de „«surse» PNL” cum că s-ar retrage din cursă, o tactică, susține el, menită „să vă facă să votați cu alt candidat decât cel pe care-l preferați”.

„De 3 zile, «surse» PNL intoxică cu informația falsă despre retragerea mea. Astăzi, trompeta Robert Turcescu preia și răspândește acest fake news”, a declarat Drulă, joi seară, într-o postare pe Facebook.

Candidatul USR s-a arătat încrezător în șansele sale de a câștiga alegerile de duminică.

„Oameni buni – vă spun un lucru pe care îl știu și ei și de-aia sunt atât de disperați: dacă toți cei care mă preferă pe mine, mă votează, vom câștiga alegerile”, a adăugat Cătălin Drulă.

El a reclamat o „operațiune de intoxicare”.

„Tocmai asta este miza uriașă a acestei operațiuni de intoxicare – pe care au mai făcut-o cu Predoiu în 2016, cu Burduja și Ciucă în 2024. Să vă facă să votați cu alt candidat decât cel pe care-l preferați. Este singura armă pe care o au de la începutul campaniei”, a continuat candidatul USR.

Drulă susține că „singurul vot util este împotriva candidaților care au pactizat cu mafia imobiliară”.

„Așa că votați după inimă cu încredere. Suntem mulți și vom câștiga”, a conchis candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei.