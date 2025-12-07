„Du-te pe Marte”. După atacurile lui Elon Musk la adresa UE, ministrul de Externe polonez i-a răspuns acid miliardarului american

Supărarea lui Musk la adresa UE vine după ce Comisia Europeană a amendat platforma X cu 120 de milioane de euro, scrie site-ul televiziunii poloneze TVPWorld.

Ministrul de externe al Poloniei l-a îndemnat pe Elon Musk să „plece pe Marte” după ce miliardarul a cerut eradicarea Uniunii Europene.

Radosław Sikorski a reaprins o dispută mai veche cu omul de afaceri după ce acesta a scris pe platforma sa, X: „Cât va mai dura până când UE va dispărea? AbolishTheEU – „EradicațiUE”.

„Du-te pe Marte. Acolo nu există cenzură pentru salutul nazist”, i-a răspuns ministrul de Externe polonez.

Sikorski a făcut cel mai probabil referire la momentul în care Musk a fost surprins executând ceea ce unii comentatori au spus că ar fi salutul nazist, la inaugurarea președintelui Donald Trump în ianuarie.

Musk și Medvedev, de acord

Postările lui Musk despre UE au atras și atenția fostului președinte rus Dmitri Medvedev, în prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, o figură cunoscută pentrun postările sale provocatoare pe rețelele sociale, în care amenință statele europene.

Ca răspuns la o postare în care Musk a spus că suveranitatea ar trebui returnată țărilor europene, oficialul Rusiei a răspuns „Exact”.

Acest lucru a determinat o altă postare din partea lui Sikorski, care a redistribuit interacțiunea împreună cu o postare care sugera că Rusia era adevăratul câștigător al retoricii americane anti-europene.

„Dacă cineva se mai întreabă cui servesc toate aceste discuții anti-UE despre suveranitate. Celor care vor să profite de semănarea urii și celor care vor să cucerească Europa”, a observat el.

Un context complicat

Tensiunile dintre SUA și UE au devenit mai clare zilele trecute, după ce o nouă strategie americană de securitate, publicată joi, a atacat UE, acuzând-o că distruge identitățile naționale și provoacă „ștergerea civilizației” prin poziția sa față de migrație.

Oficialii americani critică de asemenea ceea ce ei consideră a fi „cenzura” folosită de statele membre UE.

Există, de asemenea, tensiuni transatlantice în ceea ce privește politica tehnologică – o problemă care îl vizează direct pe Musk.

Vineri, secretarul de stat american Marco Rubio a criticat decizia Comisiei Europene de a amenda X cu 120 de milioane de euro, calificând-o drept „un atac asupra tuturor platformelor tehnologice americane și asupra poporului american din partea guvernelor străine”.

„Zilele cenzurii online a americanilor s-au terminat”, a scris el pe X.