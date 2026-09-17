Dua Lipa şi Rita Ora, mesaje de susținere pentru UCK, după condamnarea lui Thaci la Haga

Cântăreţele britanice de origine albanezo-kosovară Dua Lipa şi Rita Ora şi-au exprimat sprijinul pe reţelele sociale pentru fosta gherilă Armata de Eliberare a Kosovo (UCK), după ce unul din foştii săi lideri, Hashim Thaci, şi alţi trei dintre comandanţii săi, au fost condamnaţi la Haga pentru crime de război.

Rita Ora, care este și actriță, a postat pe Instagram o poză cu emblema UCK şi a scris: „Luptând pentru Kosovo-ul pe care îl numim astăzi acasă”, scrie Agerpres.

Familia Ritei Ora a părăsit Kosovo în 1991, când ea era încă un bebeluş, din cauza persecuţiei politice la care era supusă populaţia albaneză de către autorităţile sârbe.

La sfârşitul războiului din Kosovo (1998-1999), NATO a intervenit militar împotriva Belgradului pentru a opri persecuţiile şi masacrele împotriva civililor albanezi din Kosovo, iar după retragerea trupelor sârbe, a desfăşurat în Kosovo forţa internaţională KFOR.

În 2008, albanezii kosovari au proclamat independenţa provinciei sârbe Kosovo, nerecunoscută de Serbia.

Rita Ora. Credit foto: Just Pictures, Just Pictures GmbH / Alamy / Profimedia

Mesajele postate de Dua Lipa

Dua Lipa, vedetă internaţională de pop născută la Londra după ce părinţii ei albanezo-kosovari au emigrat în Regatul Unit din motive similare, a împărtăşit pe Instagram mai multe postări de susţinere a UCK, inclusiv emblema lor însoţită de mesajul „Libertatea are un nume”.

Într-o altă postare, Dua Lipa a enumerat victimele făcute de forţele sârbe în Kosovo: „Un milion de refugiaţi, 11.000 de persoane ucise, 1.024 de copii morţi, 20.000 de femei violate şi 1.600 de persoane care continuă să fie considerate „dispărute””.

Tribunalul Special pentru Kosovo l-a condamnat miercuri în primă instanţă pe Hashim Thaci, fost prim-ministru şi fost preşedinte al Kosovo, la 25 de ani de închisoare pentru crime de război comise în timpul conflictului din 1998-1999, iar pe trei dintre colaboratorii săi apropiaţi la pedepse de 25, 18 şi 13 ani de închisoare.