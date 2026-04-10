Dubai a restricționat drastic numărul de zboruri ce pot ateriza pe aeroporturile sale

Dubai a restricționat companiile aeriene străine la un singur zbor zilnic către aeroporturile sale până în data de 31 mai din cauza situației tensionate din Orientul Mijlociu, arată documente consultate de Reuters.

Într-un email intern transmis companiilor aeriene la 27 martie, Dubai Airports a anunțat că operatorilor li se va permite o cursă dus-întors pe zi către Aeroportul Internațional Dubai (DXB), în mod obișnuit cel mai aglomerat hub de transport aerian internațional din lume, precum și către Aeroportul Internațional Al Maktoum (DWC), mai mic.

Măsura a fost adoptată pentru perioada 20 aprilie-31 mai, prelungind astfel restricțiile introduse după izbucnirea războiului.

„Companiile aeriene rămân limitate la o rotație pe zi, până când capacitatea va permite facilitarea unui număr mai mare […] Sloturi suplimentare vor fi alocate dacă va exista capacitate disponibilă”, se arată în mesajul trimis înainte de anunțarea armistițiului de două săptămâni între SUA și Iran.

Dubai Airports și biroul de presă al Dubaiului nu au răspuns solicitărilor repetate de comentarii din partea Reuters. Flydubai a declarat că programele sale de zbor au fost aprobate de autoritățile competente. Emirates nu a răspuns unei solicitări de comentarii.

Companiile aeriene din India, cele mai afectate de decizia luată de Dubai

Reuters notează că India este țara cea mai afectată de decizie în condițiile în care cea mai populată țară din lume a fost cea mai mare sursă de pasageri pentru DXB în 2025, cu 11,9 milioane de călători care au tranzitat acest hub.

Air India și operatorul său low-cost Air India Express au programat peste 750 de zboruri către DXB în această perioadă. IndiGo are 481, urmată de Saudia și Gulf Air, care planificaseră 480, respectiv 404 zboruri.

Limitarea la un singur zbor pe zi ar însemna 30 sau 31 de zboruri pe lună pentru fiecare companie aeriană străină, comparativ cu sutele de zboruri zilnice operate de Emirates și flydubai, potrivit datelor Flightradar24.

Alte companii aeriene importante, precum Lufthansa, Singapore Airlines și British Airways, aveau mult mai puține zboruri către Dubai decât operatorii indieni înainte de izbucnirea crizei și au anulat toate zborurile către oraș cel puțin până la 31 mai.

În schimb, acestea adaugă mai multe zboruri directe între Asia și Europa pentru a profita de cererea puternică, care a dus la creșterea prețurilor.