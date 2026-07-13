Duel pe Facebook între Motreanu și Grindeanu: „Semnătura lui își pierde valoarea”, susține liberalul/ „Minți urât și sulfuros”, ripostează social-democratul

După ce Sorin Grindeanu a spus că „nu este datoria” PSD să voteze legile promovate de guvernul Bolojan, inclusiv cele necesare pentru PNRR, replica PNL a venit prin intermediul prim-vicepreședintelui Dan Motreanu, care a afirmat, într-o postare pe Facebook, că semnătura liderului PSD a devenit fără valoare, în urma încălcărilor repetate ale angajamentelor. Acuzația l-a făcut pe Grindeanu să riposteze printr-un comentariu făcut la postarea lui Motreanu.

În declarațiile făcute la Palatul Cotroceni, după întâlnirea șefilor de partid cu președintele Nicușor Dan, Sorin Grindeanu a cerut demisia din funcția de premier a lui Ilie Bolojan ca prim pas pentru deblocarea situației politice, precum și pentru sprijinul PSD față de proiectele necesare finalizării PNRR.

„Strategia domnului prim-ministru Bolojan, demis, de a continua să guverneze prin intermediul Parlamentului și punând presiune pe voturile PSD este una complet greșită. În acest sens, le-am spus că PSD nu poate fi de acord cu folosirea PNRR drept paravan mediatic pentru interesele obscure ale unor lideri de dreapta”, a afirmat președintele PSD.

„Este un mod de a face politică”

În urma acestor declarații, Dan Motreanu a postat pe Facebook un mesaj intitulat „Cât valorează semnătura lui Sorin Grindeanu?”

În mod special, Motreanu a invocat acordul semnat în luna aprilie, la Cotroceni, prin care partidele din fosta coaliție își asumau să susțină proiectele din PNRR, Grindeanu spunând că va vota legile necesare „indiferent dacă partidul se află la guvernare sau în opoziție”.

„Astăzi spune exact contrariul. Invocă faptul că PSD este în opoziție – opoziție în care și-a dus singur partidul – pentru a justifica refuzul de a susține aceleași legi”, a comentat Dan Motreanu, după care a făcut inventarul ocaziilor „când semnătura lui Sorin Grindeanu își pierde valoarea”.

Astfel, el a invocat Acordul Politic, Programul de Guvernare și Rezoluția comună a coaliției, documente semnate de Grindeanu, la care se adaugă încălcarea angajamentului de a susține reformele necesare implementării PNRR.

„Există o diferență între o schimbare de opinie și încălcarea repetată a unor angajamente asumate prin semnătură. Când același lucru se întâmplă o dată, de două ori, de trei ori, nu mai vorbim despre excepții. Vorbim despre un mod de a face politică”, a conchis liberalul.

„Nu votăm cu mâna la spate”

Președintele PSD a intrat pe pagina de Facebook a lui Dan Motreanu și a răspuns acuzațiilor în secțiunea de comentarii.

„Minți urât și minți sulfuros. PSD susține pe deplin absorbția banilor din PNRR. Nu retrag nicio semnătură. Eu sunt cel care a trecut in 24 de ore patru proiecte pe PNRR în ultima zi de sesiune la Cameră, în timp ce voi – prin Abrudean, făceați spa la Senat și ați picat două proiecte esențiale. Apropos, nici Bolojan nu a fost la vot, așa mult i-a păsat de banii din PNRR. Și proiectele au picat, Dane. Acum tu îmi pretinzi mie să votez ce?! Ați trimis vreun proiect?! Zero! Doar gargară”, a ripostat Sorin Grindeanu.

Referindu-se la Legea salarizării, social-democratul a spus că este „o catastrofă”, întrucât ministrul Dragoș Pîslaru a modificat proiectul astfel că inechitățile din sectorul public se vor adânci, în loc să fie corectate.

„PSD nu va vota așa ceva. Nu votăm cu mâna la spate, Dane. Că așa vreți voi…despre asta este vorba și degeaba încerci să o dai în altele. V-am mai pus guverne când voi stăteați pitiți în carantină. V-am mai pus și pe liste comune (tu ești unul dintre beneficiari), v-am mai votat și tot felul de pachete și pachețele. Dar gata, Dane”, a susținut Sorin Grindeanu.