Dumitru Prunariu a primit cel mai prestigios premiu al Academiei Internaționale a Aeronauticii

Dumitru-Dorin Prunariu, singurul român care a zburat în spațiul cosmic, a fost recompensat cu Premiul Theodore von Karman în cadrul galei anuale a Academiei Internaționale de Astronautică (IAA), desfășurată în Antalya, înaintea Congresului Internațional de Astronautică, anunță Agerpres.



Premiul Theodore von Karman, cea mai importantă distincție a IAA, „recompensează realizări excepționale de-a lungul întregii cariere și poartă numele fondatorului și primului președinte al Academiei, Theodore von Karman, personalitate de referință a științei și ingineriei aerospațiale mondiale”, amintește un comunicat remis presei duminică, ziua în care premiul i-a fost decernat lui Dumitru Prunariu.



În motivarea înscrisă pe diploma acordată lui Dumitru-Dorin Prunariu, IAA evidențiază o viață dedicată astronauticii internaționale: de la zborul său spațial din 1981, ca prim explorator român al spațiului cosmic, până la deceniile de implicare în guvernanța activităților spațiale și în apărarea planetară.

Sunt subliniate de asemenea contribuțiile sale în calitate de președinte al Agenției Spațiale Române, promovarea cooperării multilaterale prin activitatea desfășurată în cadrul Organizației Națiunilor Unite (ONU), al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic și al altor organisme internaționale, precum și angajamentul pentru utilizarea pașnică, responsabilă și bazată pe cooperare a spațiului cosmic.

Mesajul lui Dumitru Prunariu după ce a fost recompensat cu Premiul Theodore von Karman

„Primesc această distincție cu recunoștință, ca pe o recunoaștere a unei vieți de activitate: un parcurs prin inginerie, zbor cosmic, conducerea activităților spațiale naționale, diplomație, educație și cooperare internațională. De-a lungul acestor responsabilități diferite, m-a călăuzit o convingere: activitățile spațiale pot contribui la progresul cunoașterii umane, apropiind în același timp națiunile și oamenii”, a declarat Dumitru-Dorin Prunariu în comunicat.

Înființată în 1960 la Stockholm, IAA este o organizație independentă, nonguvernamentală și nonprofit, recunoscută de ONU în 1996.

IAA promovează dezvoltarea astronauticii în scopuri pașnice și cooperarea internațională, reunind expertiza din științele fundamentale, inginerie, științele vieții și științele sociale.

La 45 de ani de la zborul său cosmic, Dumitru-Dorin Prunariu a reafirmat „angajamentul pentru protejarea planetei, utilizarea sustenabilă a spațiului, desfășurarea responsabilă a activităților lunare și apropierea tinerelor generații de știință și explorare”, se precizează în comunicat.