După 13 ani, PRO TV readuce unul dintre cele mai spectaculoase show-uri ale sale. Și e plin de vedete, dar apare și o fostă politiciană

PRO TV readuce pe micul ecran MasterChef Celebrity după 13 ani de la prima ediţie dedicată vedetelor, anunță Pagina de Media.

Show-ul vedetelor bucătari de ocazie va aduce la gătit vedete sonore din lumea televiziunii, muzicii și sportului românesc.

Printre acestea se va număra Andreea Marin, care va face echipă cu o persoană specială din viaţa sa, pe care o va dezvălui abia la intrarea în platou, scrie PaginadeMedia.

Pe lista concurenților mai apar Leonard Doroftei şi soţia sa, Monica, Iulia Albu şi Mike, Minodora şi soţul său, Liviu, Anca Ţurcaşiu şi Călin Şerban, Roxana Ionescu şi mama sa, Cosmin Seleşi şi Lucian Ghimişi, Iancu Sterp şi Ileana Sterp, Daciana Sârbu şi Anca Nineta Marcu.

Cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, vor analiza preparatele și vor decide cine reușește să impresioneze prin gust, tehnică și creativitate, în timp ce Gina Pistol va fi alături de concurenți și va aduce energia și emoția specifice competiției, transmite PRO TV.

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Foto: PRO TV