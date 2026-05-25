După 20 de zile fără Guvern, sunt așteptate noi consultări cu președintele. Când poate fi desemnat un nou premier

La aproape trei săptămâni de când a fost demis Guvernul Bolojan prin moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR, partidele nu au reușit să găsească un punct comun pentru a forma viitorul Guvern. Sunt așteptate noi consultări la Cotroceni, formale sau informale, cu liderii partidelor și există posibilitatea ca premierul să fie desemnat tot săptămâna asta.



Președintele va convoca și săptămâna aceasta liderii partidelor pentru a discuta, din nou, după ce consultările de săptămâna trecută s-au finalizat fără vreun rezultat. Rămâne de văzut dacă aceste noi consultări vor fi anunțate oficial sau vor fi informale. De altfel, președintele a mai purtat astfel de discuții care nu au fost publice cu liderii coaliției în momentele sensibile ale guvernării.

Nu este exclus ca tot săptămâna aceasta , președintele să desemneze un candidat pentru funcția de premier care să încerce apoi să formeze o majoritate pentru instalarea Guvernului, spun sursele HotNews.

În continuare rămâne pe masă varianta unui premier tehnocrat, care este agreată de PSD, dar nu și de USR și PNL, care spun că tehnocratul ar deveni un paravan pentru PSD.

Ilie Bolojan a declarat, în urmă cu o săptămână, la finalul discuției cu președintele, că „PNL nu va mai susține un Guvern și nu va mai participa la un Guvern în care se va mai regăsi și PSD. Nu vom susține nici un Guvern cu premier tehnocrat, în care se va găsi și PSD. În contextul în care PSD va fi la guvernare, PNL va fi în opoziție”.

UDMR susține în continuare refacerea vechii coaliții, ei spun de asemenea că e nevoie ca premierul să fie unul politic, care să aibă „responsabilitate politică”, dar nu exclud premierul tehnocrat.

Cine sunt tehnocrații luați în calcul de președinte

Nicușor Dan are, în schimb, o listă de variante pentru funcția de premier tehnocrat. Printre numele de pe lista președintelui se numără Radu Burnete, consilier prezidențial pentru probleme economice, Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui, Alexandru Nazare, actualul ministru de Finanțe sau Delia Velculescu șefa misiunii FMI din Africa de Sud.

În ipoteza în care Nicușor Dan ar propune un tehnocrat care să conducă un Guvern din care să facă parte miniștri politici, fără voturile USR și PNL – 135 în total, ar aduna 223 de voturi, adică cu 10 mai puține decât cele 233 care reprezintă minimul necesar ca Guvernul să treacă de votul de încredere al Parlamentului.

Voturile micilor formațiuni nu sunt garantate

Totul, în condițiile în care toți parlamentarii UDMR (31 de voturi), ai minorităților naționale (17 voturi), Uniți pentru România (16 voturi), PACE – Întâi România (11 voturi) și neafiliații (21 de voturi) ar vota pentru învestirea Guvernului.

Totuși, la finalul consultărilor care au avut loc joia trecută între președinte și micile formațiuni din Parlament a reieșit că votul acestor parlamentari nu e garantat. Unii dintre ei au spus că vor vota orice propune președintele, alții cer un „cordon sanitar împotriva extremismului” sau spun că votul lor depinde de cum va arăta programul de guvernare al viitorului Executiv, iar alții invocă alegerile anticipate pentru a ieși din criză.

La PSD toate variantele sunt pe masă

Dacă restul partidelor au trasate linii roșii peste care nu sunt dispuse să treacă, precum colaborarea cu PSD sau cu AUR, în cazul UDMR, în tabăra social-democraților toate variantele sunt pe masă – de la guvernul condus de un tehnocrat, la refacerea coaliției sau chiar un Guvern monocolor format doar din PSD.

Pentru a obține voturile necesare pentru oricare dintre variantele de posibil Guvern fără să apeleze la susținerea AUR, PSD mizează și pe trădări din PNL, pe parlamentari care să voteze Guvernul chiar dacă decizia din partid va fi contrară.