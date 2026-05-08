După 26 de ani, echipa României are medalie la Campionatul Mondial de tenis de masă. „Tricolorele” s-au calificat în semifinale

Bernadette Szocs, la Campionatul Mondial de tenis de masă de la Londra. Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat, vineri, în semifinalele Campionatului Mondial Londra 2026. Lotul naţional feminin şi-a asigurat astfel prezenţa pe podium la ediţia actuală şi a revenit printre echipele medaliate ale unei ediţii de Campionat Mondial, după 26 de ani de la medalia de bronz obţinută de tricolore la Kuala Lumpur.

Urmează China în semifinale, sâmbătă, de la ora 14:30.

România are medalia asigurată pentru că ambele învinse din penultimul act urcă împreună pe treapta a treia a podiumului, notează GSP.ro.

Vineri seara, România (#7 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins în sferturi Franţa (#5 mondial), medaliata cu bronz mondial de la ediţia precedentă, cu scorul de 3-1, a anunțat Federația Română de Tenis de Masă.

Înaintea duelului de la OVO Arena Wembley, România conducea cu 5-0 la întâlnirile directe, iar sub îndrumarea antrenorului Viorel Filimon, echipa feminină nu a pierdut niciodată în faţa Franţei.

Cum s-au calificat „tricolorele” în semifinalele CM

Adina Diaconu – Jia Nan Yuan a fost meciul de deschidere, iar românca a început hotărâtă şi a impus un joc în forţă, cu lovituri controlate, care i-au oferit satisfacţie în primul şi al patrulea set. Ajunsă în decisiv, a cedat ritmul în faţa adversarei şi a pierdut meciul, scor 2-3 (11-7, 11-13, 8-11, 11-8, 5-11).

Bernadette Szocs a egalat situaţia scorului dintre România şi Franţa, după ce a învins-o pe Prithika Pavade în setul decisiv. Cu un joc variat şi consistent, jucătoarea noastră a câştigat primele două seturi şi a făcut faţă presiunii după ce le-a pierdut pe următoarele două. În setul final, Bernadette Szocs a pus stăpânire pe joc, a avut claritate tactică şi a impus un ritm sufocant pentru victoria cu 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11, 11-2).

Urmează confruntarea cu campioana mondială

România a trecut pentru prima dată în avantaj după ce Andreea Dragoman a învins-o pe Charlotte Lutz. Prin plasamente exacte şi lovituri fulgerătoare, care au limitat posibilităţile de răspuns ale adversarei, ea s-a impus cu 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6).

Punctul necesar calificării României în semifinalele Campionatului Mondial Londra 2026 a fost adus de Bernadette Szocs, în urma meciului cu Jia Nan Yuan, pe care l-a controlat în mare parte. Românca şi-a pus în valoare calităţile din nou, şi-a calculat fiecare mişcare şi loviturile pe care le-a pregătit pentru o victorie uriaşă, scor 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 14-12).

România va juca în semifinale cu campioana mondială China, sâmbătă, de la 14:30 (ora României).

Mondialele de la Londra reunesc 64 de echipe masculine și 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie – 10 mai, la o ediție aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale, de la constituirea ITTF și a Federației Române de Tenis de Masă (FRTM).