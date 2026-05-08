După 26 de ani, echipa României are medalie la Campionatul Mondial de tenis de masă. „Tricolorele” s-au calificat în semifinale
Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat, vineri, în semifinalele Campionatului Mondial Londra 2026. Lotul naţional feminin şi-a asigurat astfel prezenţa pe podium la ediţia actuală şi a revenit printre echipele medaliate ale unei ediţii de Campionat Mondial, după 26 de ani de la medalia de bronz obţinută de tricolore la Kuala Lumpur.
- Urmează China în semifinale, sâmbătă, de la ora 14:30.
- România are medalia asigurată pentru că ambele învinse din penultimul act urcă împreună pe treapta a treia a podiumului, notează GSP.ro.
Vineri seara, România (#7 mondial), vicecampioana europeană en titre, a învins în sferturi Franţa (#5 mondial), medaliata cu bronz mondial de la ediţia precedentă, cu scorul de 3-1, a anunțat Federația Română de Tenis de Masă.
Înaintea duelului de la OVO Arena Wembley, România conducea cu 5-0 la întâlnirile directe, iar sub îndrumarea antrenorului Viorel Filimon, echipa feminină nu a pierdut niciodată în faţa Franţei.
Cum s-au calificat „tricolorele” în semifinalele CM
Adina Diaconu – Jia Nan Yuan a fost meciul de deschidere, iar românca a început hotărâtă şi a impus un joc în forţă, cu lovituri controlate, care i-au oferit satisfacţie în primul şi al patrulea set. Ajunsă în decisiv, a cedat ritmul în faţa adversarei şi a pierdut meciul, scor 2-3 (11-7, 11-13, 8-11, 11-8, 5-11).
Bernadette Szocs a egalat situaţia scorului dintre România şi Franţa, după ce a învins-o pe Prithika Pavade în setul decisiv. Cu un joc variat şi consistent, jucătoarea noastră a câştigat primele două seturi şi a făcut faţă presiunii după ce le-a pierdut pe următoarele două. În setul final, Bernadette Szocs a pus stăpânire pe joc, a avut claritate tactică şi a impus un ritm sufocant pentru victoria cu 3-2 (11-7, 11-9, 11-13, 5-11, 11-2).
Urmează confruntarea cu campioana mondială
România a trecut pentru prima dată în avantaj după ce Andreea Dragoman a învins-o pe Charlotte Lutz. Prin plasamente exacte şi lovituri fulgerătoare, care au limitat posibilităţile de răspuns ale adversarei, ea s-a impus cu 3-1 (11-6, 11-7, 6-11, 11-6).
Punctul necesar calificării României în semifinalele Campionatului Mondial Londra 2026 a fost adus de Bernadette Szocs, în urma meciului cu Jia Nan Yuan, pe care l-a controlat în mare parte. Românca şi-a pus în valoare calităţile din nou, şi-a calculat fiecare mişcare şi loviturile pe care le-a pregătit pentru o victorie uriaşă, scor 3-1 (10-12, 11-6, 11-4, 14-12).
România va juca în semifinale cu campioana mondială China, sâmbătă, de la 14:30 (ora României).
Mondialele de la Londra reunesc 64 de echipe masculine și 64 de echipe feminine din întreaga lume, între 28 aprilie – 10 mai, la o ediție aniversară, care marchează 100 de ani de la primele Campionate Mondiale, de la constituirea ITTF și a Federației Române de Tenis de Masă (FRTM).