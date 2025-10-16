Sari direct la conținut
După 29 de ani în demnități publice, Ludovic Orban spune că nu s-a putut angaja în mediul privat: „Nu e atât de uşor să găseşti ceva”. Acum e din nou la stat

Ludovic Orban, în interviu la Hotspot
„Foarte multor oameni de afaceri cu care am discutat le-a fost teamă”, a povestit Ludovic Orban, numit consilier prezidenţial la începutul lunii octombrie, despre încercările sale de angajare după retragerea din cursa prezidenţială, în noiembrie 2024. „Am trăit din economii”, a spus fostul premier într-un interviu acordat pentru publicul HotNews.

„Am trăit din economii. Asta nu înseamnă că nu am încercat să-mi găsesc un loc de muncă potrivit. Pe de altă parte, să ştiţi că pentru un om la vârsta mea, care a parcurs etapele în viaţa publică pe care le-am parcurs eu, nu e atât de uşor să găseşti ceva cât de cât pe măsură”, a povestit Ludovic Orban, întrebat dacă a primit salariu până la angajarea sa la Administraţia Prezidenţială.

„Blamul de a fi om politic. Pentru că realitatea e că foarte multor oameni de afaceri cu care am discutat şi cărora le-am comunicat disponibilitatea mea de a mă pune la dispoziţie le-a fost teamă. Un om care este implicat în politică nu prea e bine văzut”, a justificat fostul liberal.

Ludovic Orban crede că motivul pentru care a întâmpinat refuzuri din partea angajatorilor este că e perceput drept un critic al puterii, astfel că antreprenorilor pe care i-a căutat le-a fost teamă pentru afacerile lor. 

„În sistemul bancar, dacă eşti om politic, eşti considerat o persoană expusă şi ai parte de un regim diferenţiat de regimul pe care-l are orice cetăţean. La fel şi în cazul altor companii. Eu am fost destul de critic cu puterea de-a lungul timpului şi probabil multora dintre managerii companiilor le era teamă să se expună unui risc de a avea eventuale repercusiuni asupra companiei dacă folosesc serviciile mele, a mai explicat Ludovic Orban la Hotspot, emisiunea politică de la HotNews.

Ce experienţă are Ludovic Orban în mediul privat

Ludovic Orban şi-a început cariera ca inginer stagiar la întreprinderea de stat Izolatorul Târgu Secuiesc, unde a lucrat din 1988 până în 1990. Apoi, în perioada 1990-1991, Ludovic Orban a lucrat ca inginer tehnolog la Tractorul Brașov. Primul loc de muncă în mediul privat a durat aproximativ un an, din 1991 până în 1992, când Ludovic Orban a fost ziarist la cotidianul Viitorul Românesc.

Anul 1992 a însemnat debutul său în politică, în partidul PNL-Aripa Tânără. Din 1992 până în 2001, el a lucrat fie la partid, fie în diferite instituţii de stat, precum Agenţia de Politici Energetice din România sau Departamentul Informaţiilor Publice al Guvernului.

În 2001 a devenit director de program la Fundaţia „Copiii Speranţa Lumii” şi a mai lucrat la compania S.C. Ecomaster S.A., potrivit CV-ului său de la Camera Deputaţilor.

Din 2004 până în 2016, el s-a întors în funcții la stat: viceprimar la Capitală, ministru al Transporturilor şi deputat.

În 2016, nu a mai intrat în Parlament şi s-a întors în mediul privat: mai întâi la firma Doru Trăilă şi Asociaţii, deţinută de fostul soţ al Cristinei Trăilă, deputat PNL la acea vreme. Apoi, la compania Revicond Canaltech SRL, firmă de extracție a gazelor naturale cu sediul în comuna Rîciu din județul Mureş, la acea vreme. În perioada 17 iunie 2017 – 25 septembrie 2021, Ludovic Orban a fost însă şi preşedintele PNL.

Din 2019, Ludovic Orban a fost plătit tot de stat, în calitate de premier, deputat în Parlamentul României sau preşedinte al Camerei Deputaţilor. La alegerile parlamentare din 2024, el nu a mai prins loc în Legislativ.

