După amenințarea lui Trump, au început atacurile: Armata SUA bombardează Iranul, în miez de noapte / „Vom negocia cu bombe”

Un avion de vânătoare stealth F-35 Lightning II al Forțelor Aeriene ale SUA, în timpul Operațiunii Epic Fury, pe 26 mai 2026, într-o locație secretă. FOTO: Sra Adriana Jordan-Alcaniz/U.S / Zuma Press / Profimedia

Statele Unite au lansat în cursul nopții de miercuri spre joi o nouă serie de bombardamente asupra mai multor ținte din Iran, a confirmat armata americană, la câteva ore după ce președintele Donald Trump a promis noi atacuri în cazul în care nu se va ajunge la un acord de pace, scrie Reuters.

„Forțele Comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM, n.r.) au lansat astăzi, la ora 17:15 (ora Washingtonului), noi atacuri defensive împotriva mai multor ținte din Iran. Loviturile sunt un răspuns la agresiunea nejustificată și persistentă a Iranului”, a anunțat Comandamentul Central al armatei SUA, într-un comunicat publicat pe rețeaua de socialiare X, precizând că atacurile au început după miezul nopții la Teheran.

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Comandamentul militar de top al Iranului a răspuns la atacurile SUA, avertizând că va trage asupra oricărei nave care încearcă să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, care este în mare parte blocată de luni de zile. Presa iraniană a mai scris că două nave au fost atacate.

Atacurile din cursul nopții ale armatei SUA reprezintă cea mai recentă evoluție într-un schimb de lovituri tot mai intens, care amenință să reaprindă un război pe scară largă, întrerupt la începutul lunii aprilie, când cele două părți au convenit asupra unui armistițiu fragil.

Agențiile de știri iraniene au relatat despre explozii în mai multe orașe din sudul Iranului, inclusiv Sirik, Kangan, Bandar Abbas și Minab.

Amenințarea lui Trump / Hegseth: „Vom negocia cu bombe”

Trump le-a reporterilor, mai devreme în cursul zilei de miercuri, la Casa Albă: „I-am atacat foarte tare ieri, reluăm bombardamentele. (…) Îi vom ataca, îi vom ataca foarte dur”.

„Avem dreptul să o facem (să atacăm, n.r). Deja știți, ei au doborât (elicopterul Apache, n.r.) o mașină incredibilă, cu adevărat incredibilă. Iar inițial au spus că nu au făcut-o, dar apoi au recunoscut”, a spus președintele american, despre elicopterul Apache AH-64, al cărui echipaj format din doi militari a fost salvat.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a prezentat această mișcare ca un efort de a forța Iranul să încheie un acord care să pună capăt conflictului, spunând reporterilor, în timpul unei vizite la Comandamentul Central din Florida, că atacurile „vor promova interesele noastre militare și, de asemenea, ne vor consolida poziția diplomatică”.

„Îi vom lovi cu putere în această noapte și sperăm că Iranul va lua o decizie înțeleaptă”, a spus șeful Pentagonului.

„Dacă va fi nevoie să negociem cu bombe, vom negocia cu bombe”, a adăugat Hegseth.

Statele Unite și Iranul au făcut schimb de lovituri de mai multe ori după ce a intrat în vigoare armistițiul provizoriu, chiar dacă negociatorii au încercat fără succes să pună capăt războiului care durează deja de trei luni.

Trump a afirmat în repetate rânduri că încheierea unui acord este iminentă, deși nu s-a înregistrat niciun semn de progres, amenințând totodată că va relua bombardamentele.

Marți, armata americană a țintit sistemele de apărare aeriană și stațiile radar din jurul Strâmtorii Ormuz, după ce luni elicopterul american de atac Apache AH-64 a fost doborât în apropierea acestei căi navigabile strategice. Iranul a răspuns cu atacuri cu rachete și drone asupra bazelor americane din Iordania, Kuweit și Bahrain. Un oficial american a afirmat că nu au existat pagube semnificative.

Iranul a acuzat SUA că au lovit rezervoare care alimentau cu apă potabilă 10 sate și că au încălcat dreptul internațional.

„Nu este vorba de daune colaterale – este o crimă de război calculată și o încălcare flagrantă a drepturilor omului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran, Esmaeil Baghei.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări din partea agenției Reuters de a transmite un punct de vedere.

Trump, care a mai amenințat, după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu, că va distruge infrastructura civilă a Iranului, nu a precizat dacă viitoarele atacuri vor viza centralele electrice și podurile.

Președintele Comisiei pentru securitate națională a parlamentului iranian, Ebrahim Azizi, a avertizat, ca răspuns, că „războiul nu se va limita la această regiune”.

În ciuda tonului belicos al ambelor părți, au existat semne că eforturile diplomatice continuă.

O delegație din Qatar, care a mediat între Statele Unite și Iran, a aterizat miercuri la Teheran pentru a purta discuții cu privire la ultimele evoluții, după cum au scris publicațiile iraniene de stat.

Trump și misiunea militară secretă

Războiul a ucis mii de oameni până acum și a perturbat aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale, ceea ce a cauzat o creștere bruscă a prețurilor. Iranul a blocat traficul prin Strâmtoarea Ormuz, în timp ce SUA și-auau impus și mențiunut propria blocadă asupra porturilor iraniene.

Conflictul a devenit, între timp, o durere de cap politică pentru Casa Albă, sondajele de opinie arătând că popularitatea lui Trump scade pe fondul nemulțumirii alegătorilor față de prețurile ridicate la carburanți, în special la benzină. Unii republicani și-au exprimat îngrijorarea că faptul că războiul a devenit extrem de nepopular ar putea costa Partidul Republican controlul asupra Congresului în alegerile de la jumătatea mandatului („midterms”) din noiembrie.

Prețurile petrolului au crescut cu aproape 3 dolari în urma amenințării lui Trump cu o escaladare a conflictului, ajungând la 94 de dolari pe baril.

Trump a susținut, între timp, că nave care transportau 100 de milioane de barili de petrol au sfidat Iranul traversând strâmtoarea Ormuz, ca parte a unei misiuni militare secrete. Liderul de la Casa Albă a afirmat că prețurile petrolului ar fi mult mai mari fără acest efort.

Hegseth, la rândul lui, a spus că navele au tranzitat strâmtoarea „în miezul nopții, sub protecția Statelor Unite, într-un mod pe care Iranul nu îl poate opri, pentru că nu le poate vedea”.

În altă ordine de idei, armata americană a anunțat că a imobilizat marți, pentru a doua zi consecutivă, un petrolier care transporta țiței iranian în Golful Oman.

Luptele din războiul paralel continuă

Luptele din războiul care se duce în paralel între Israel și militanții grupării șiite Hezbollah, susținuți de Iran, au continuat în Liban. Bombardamentele aeriene israeliene asupra sudului Libanului au ucis cel puțin 13 persoane miercuri, au declarat surse libaneze din domeniul securității, în timp ce Hezbollah a revendicat noi atacuri împotriva forțelor israeliene.

Cererile Teheranului includ încetarea loviturilor Israelului în Liban, ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului, eliberarea a miliarde de dolari din activele înghețate și recunoașterea controlului său asupra strâmtorii.

Trump afirmă că Iranul trebuie să pună capăt restricțiilor impuse transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz. El mai spune că orice acord de pace trebuie să garanteze că Iranul nu poate dezvolta o armă nucleară.

Iranul a negat în mod repetat orice astfel de ambiție.

Consiliul Guvernatorilor agenției de supraveghere nucleară a ONU, format din 35 de țări, a adoptat miercuri o rezoluție susținută de SUA prin care se cere Iranului să declare stocurile rămase de uraniu îmbogățit și să permită inspectorilor să le verifice. Teheranul a calificat rezoluția drept „politică”.