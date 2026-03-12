După apariția unor poze „deloc flatante” cu șeful Pentagonului, echipa lui Pete Hegseth a interzis fotojurnaliștii la conferințe

Departamentul Apărării al SUA a interzis accesul fotojurnaliștilor la briefingurile privind conflictul militar dintre SUA și Israel cu Iranul, după ce aceștia au publicat imagini ale secretarului Apărării Pete Hegseth pe care personalul său le-a considerat „deloc flatante”, potrivit a două persoane familiarizate cu decizia, care au vorbit cu The Washington Post, sub condiția anonimatului, de teama represaliilor.

Șeful Pentagonului a ținut o rară conferință de presă pe 2 martie, la câteva zile după atacul comun al SUA și Israel asupra Iranului, în urma căruia ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis.

A fost primul briefing de presă al lui Pete Hegseth din iunie 2025. Mai multe agenții de presă, printre care Associated Press, Reuters și Getty Images, au trimis fotografi la briefingul susținut de Hegseth și generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major.

Dar după ce au publicat fotografiile care sunt cumpărate de publicații din întreaga lume, membrii echipei lui Hegseth le-au spus colegilor că nu le-a plăcut felul în care a fost imortalizat șeful Pentagonului.

Asistenții lui Hegseth au decis să interzică accesul fotografilor la cele două briefinguri ulterioare de la Pentagon, din 4 și 10 martie, potrivit celor două persoane familiarizate cu decizia.

Din 2 martie, numai fotografii angajați ai Departamentului Apărării au fost primiți la briefinguri.

Adjunctul principal al secretarului de presă al Casei Albe, Anna Kelly, a refuzat să comenteze decizia lui Hegseth de a exclude reporterii.

Hegseth, fost prezentator la Fox News, s-a certat în repetate rânduri cu presa de când a preluat funcția de secretar al Apărării la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Tensiunile au atins apogeul în octombrie, când sute de reporteri acreditați la Pentagon și-au predat acreditările și zeci dintre ei au părăsit clădirea după ce au refuzat să semneze o politică care interzicea jurnaliștilor să solicite orice informație neautorizată de guvern.

Asociația Națională a Fotografilor de Presă (NPPA), care apără drepturile fotografilor, a condamnat decizia Departamentului Apărării și a solicitat Pentagonului să revină asupra deciziei de a interzice fotojurnaliștii.

„Interzicerea fotografilor de la briefingurile Pentagonului pentru că oficialilor nu le-a plăcut modul în care imaginile publicate îi înfățișau arată un simț al priorităților uimitor de slab în mijlocul unui război și, pentru un funcționar public, nu este o imagine bună”, a declarat președintele NPPA, Alex Garcia.