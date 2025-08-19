După apelul cu Putin, Donald Trump l-a luat la întrebări pe Viktor Orban în privința opoziției față de aderarea Ucrainei la UE

Președintele american Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban, luni, după discuțiile cu Volodimir Zelenski și liderii europeni, pentru a discuta de ce blochează prim-ministrul Ungariei negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, relatează Bloomberg.

Sursele susțin că apelul a rezultat din discuțiile pe care le-a purtat Donald Trump cu un contingent de lideri europeni, luni, la Casa Albă, unde au fost analizate modalități de a pune capăt războiului din Ucraina. La un moment dat, aceștia l-au rugat pe președintele SUA să își folosească influența pe care o are asupra premierului ungar pentru a-l presa să nu se mai opună candidaturii ucrainene la UE.

Ucraina a căutat să se alăture UE ca parte din pachetul de garanții de securitate menite să împiedice Rusia să acapareze teritorii suplimentare în cazul în care va fi implementat un acord pentru încheierea războiului.

În cadrul convorbirii cu Trump, Ungaria și-a exprimat totodată interesul de a găzdui o viitoare rundă de discuții între președinții Ucrainei și Rusiei, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

După discuțiile de luni, liderul american a anunțat pe rețelele sociale că el și omologul rus au „început aranjamentele” pentru un summit Putin-Zelenski, care să fie urmat de o întâlnire trilaterală la care să participe și șeful Casei Albe. Momentul și locația sunt deocamdată neclare.

Bloomberg a precizat că sursele care au oferit detalii despre conversația dintre Donald Trump și Viktor Orban au cerut să nu le fie dezvăluită identitatea când vorbesc despre deliberări private.

Viktor Orban, un aliat al lui Trump, este considerat de mulți o sursă de inspirație pentru mișcarea politică a președintelui SUA, „Make America Great Again”, și a fost un ghimpe constant în coasta UE. Ungaria a oferit în mod constant Rusiei acoperire diplomatică și protecție împotriva sancțiunilor UE, obstrucționând în același timp ajutorul acordat Ucrainei.

Purtătorul de cuvânt al premierului ungar nu a răspuns solicitării Bloomberg de a comenta subiectul.

Convorbirea dintre președintele SUA și premierul Ungariei a avut loc după ore de discuții între Trump, Zelenski și o serie de lideri europeni, care au venit în sprijinul președintelui ucrainean ca să pledeze pentru o abordare unitară a procesului de pace. Întâlnirea a avut loc la trei zile după summitul Trump-Putin din Alaska.

Trump i-a sunat pe Putin și Viktor Orban

În contextul discuțiilor de luni, Donald Trump a efectuat două apeluri separate. Primul a fost cu Vladimir Putin, iar cel de-al doilea, despre care Bloomberg a scris în premieră acum, a fost cu Viktor Orban și s-a produs după o întâlnire suplimentară cu liderii UE, neprogramată, în Biroul Oval al Casei Albe.

Prim-ministrul Ungariei nu a confirmat convorbirea, iar secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a refuzat marți să spună dacă este luată în considerare Budapesta pentru a găzdui summitul Putin-Zelenski. Sunt luate în calcul mai multe locații pentru întâlnire.

Marți, Viktor Orban a postat pe Facebook un mesaj care sugerează că a auzit apelul privind aderarea Ucrainei la UE, dar nu intenționează să cedeze.

„Apartenența Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanție de securitate”, a spus el. „Prin urmare, legarea apartenenței de garanțiile de securitate este inutilă și periculoasă”, a adăugat liderul ungar.

Tot marți, potrivit Reuters, președintele Consiliului European a declarat că procesul de aderare a Ucrainei la UE trebuie să avanseze.