Procesul de aderare a Ucrainei la UE trebuie să avanseze, spune șeful Consiliului European / Însăși posibilitatea unui summit Zelenski-Putin, „un progres enorm”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat marți că procesul de intrare a Ucrainei în Uniunea Europeană trebuie să meargă mai departe, iar Europa trebuie să facă parte din viitoarele negocieri de pace alături de Ucraina, Rusia și SUA, relatează Reuters.

Costa, care i-a informat pe membrii Consiliului cu privire la summitul de luni de la Washington, în sistem video, de la Lisabona, le-a spus ulterior reporterilor că, deși mai sunt multe de făcut și nu există o garanție a succesului, însăși posibilitatea unei întâlniri bilaterale între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și liderul rus Vladimir Putin reprezintă „un progres enorm”.

„Acum cu toții trebuie să transformăm această posibilitate în realitate, pentru ca întâlnirea să aibă loc și să fie un succes”, a spus președintele Consiliului European, cerând totodată discuții mai ample, care să implice și Europa, „cât mai curând posibil”.

Oficialul a vorbit și despre disponibilitatea „deosebit de importantă” a Washingtonului de a participa la garanțiile de securitate pentru Ucraina.

„Baza pentru viitoare garanții o reprezintă propriile forțe armate ale Ucrainei, a căror capacitate trebuie consolidată”, a adăugat el, menționând că viitorul Ucrainei nu se rezumă la măsurile de securitate, ci este vorba inclusiv despre perspectivele de stabilitate și prosperitate pe care le-ar aduce apartenența la UE.

Între timp, spune Antonio Costa, blocul comunitar va continua să exercite presiune asupra Rusiei pentru a opri războiul și pregătește încă un pachet de sancțiuni.

Discuții luni la Casa Albă

Președintele american Donald Trump a organizat discuții cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu o serie de lideri europeni, luni, la Casa Albă, la trei zile după summitul cu președintele rus Vladimir Putin.

După discuțiile de luni, Trump a anunțat că el și omologul său rus au „început aranjamentele” pentru un summit între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski, care să fie urmată de o întâlnire trilaterală la care să participe și președintele SUA.

„Garanțiile de securitate” pentru Ucraina, furnizate de țările europene în „coordonare cu SUA”, sunt cel mai important rezultat al discuțiilor de luni de la Casa Albă, însă este neclar cum vor arăta aceste garanții și dacă Rusia va fi de acord cu ele. Experții în securitate au lansat un avertisment important în acest sens.