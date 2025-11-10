După aproape un deceniu de lucrări și probleme, trenurile încep de marți să circule pe 6 km de cale ferată construiți de la zero în vestul țării

CFR SA informează că marți se deschide circulaţia feroviară pe firul I modernizat al variantei de traseu nou construite între stațiile Ilia și Mintia, pe tronsonul, Deva – Arad. Asociația Pro Infrastructura scrie că această variantă este deschisă circulației „după opt ani de chinuri birocratice” și scurtează traseul cu numai 1,2 km.

Deocamdată se va circula pe un singur fir, iar cel de-al doilea va fi dat în folosință peste trei luni. Trenurile cele mai rapide vor putea atinge 160 km/h.

Timpul de parcurs va scădea cu 10 minute, viteza maximă va fi 160 km/h

Noua variantă de traseu, în lungime de 5,885 km, este mai scurtă cu 1,2 km față de varianta veche de traseu, iar pentru realizarea acesteia a fost necesară construirea inclusiv a trei poduri feroviare peste râul Mureș, în lungime totală de 1,3 km, a căror valoare totală estimată depășește 290 milioane lei, spune CFR Infrastructură.

Principalul avantaj al noii variante de traseu, situată pe intervalul Mintia – Ilia (16 km), este reducerea timpului de parcurs în această primă etapă, la 18 minute pentru trenurile de călători și la 20 de minute pentru trenurile de marfă, pe firul I între Ilia și Mintia, iar după darea în exploatare, la vitezele proiectate, a variantei nou-construite inclusiv pe firul II (februarie 2026), timpul de parcurs între stațiile Ilia și Mintia va fi de doar 8 minute pentru trenurile de călători și de 18 minute pentru trenurile de marfă.

Caracteristicile celor trei poduri

‣ podul nr. 1, situat la intrare în localitatea Brănișca dinspre Deva, în imediata vecinătate a vechiului pod feroviar, are lungime de 384 m;

‣ podul nr. 2, amplasat în zona Castelului Josika, are lungime de 435 m;

‣ podul nr. 3, aflat la ieșirea din Brănișca spre Bretea Mureșană, are o lungime totală de 486 m.

„Tragic este că ne-am luptat 8 ani să salvăm 10 minute”, scrie Asociația Pro Infrastructura

Asociația Pro Infrastructura, care monitorizează proiectele rutiere și feroviare din țară, scrie că este un lucru bun să avem porțiuni mai lungi în care trenurile pot prinde 160 km/h, însă totul a durat mult prea mult aici.

Asociația explică și de ce a durat totul așa de mult.

„Pentru cele cam 10 minute economisite s-au construit 3 poduri-mamut peste Mureș, lungi de aproximativ 500 metri fiecare. Timpul total de parcurs pe Arad-Deva are șanse să scadă la sub 100 minute față de două ore în 1995, an de referință pe acest coridor.

Desigur, este de dorit să avem un procent cât mai ridicat de linie la 160 km/h: de la Ilia trenul va continua în perspectivă cu 160 până la Radna unde are o limitare, apoi iarăși cu 160 până la Arad și Curtici. Tragic este că ne-am luptat 8 ani să salvăm 10 minute.

Întreaga variantă a fost blocată, culmea, pe o porțiune de fir vechi în dreptul Termocentralei Mintia unde se află Castrul Micia. Arheologii muzeelor din zonă nu au fost mulțumiți că antreprenorul FCC a angajat un „arheolog privat”. Nu știm cine are dreptate dar rezultatul este că Ministerul Culturii nu a aprobat descărcarea arheologică. CFR s-a resemnat și a reproiectat zona ca să se limiteze la ampriza existentă, deci fără descărcare. O linie de înaltă tensiune care trecea prea jos a încetinit și ea lucrările câteva luni. O expropriere a pus și ea umărul la cei 8 ani adunați”.