După blocada din Ormuz, Iran are în vizor o nouă țintă care poate zgudui economia globală

Forțele iraniene, care au răspuns ofensivei americane blocând cu succes Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru transporturile globale de energie, își îndreaptă atenția către cablurile submarine din adâncurile căii navigabile, care asigură un vast flux de internet și financiar între Europa, Asia și Golful Persic, scrie CNN.

Iranul vrea să taxeze cele mai mari companii din sectorul mondial de tehnologie pentru folosirea cablurilor submarine de internet care există în apele Strâmtorii Ormuz, iar instituții media afiliate statului au amenințat vag că traficul ar putea fi perturbat dacă firmele nu plătesc.

„Vom impune taxe pentru cablurile de internet”

În această săptămână, parlamentarii de la Teheran au discutat un plan prin care ar putea fi vizate cablurile submarine ce leagă țările arabe de Europa și restul Asiei.

„Vom impune taxe pentru cablurile de internet”, a declarat Ebrahim Zolfaghari, purtător de cuvânt al armatei iraniene, într-o postare pe platforma X.

Presa afiliată Gărzilor Revoluționare a scris că, pentru obținerea de venituri din strâmtoare, planul Teheranului este să le impună unor companii ca Google, Microsoft, Meta și Amazon să respecte legislația iraniană, obligând în același timp firmele care operează cablurile submarine să plătească taxe de licență pentru amplasament. Drepturile de mentenanță și întreținere ar urma să fie acordate exclusiv firmelor iraniene.

O parte dintre aceste companii au investit în cabluri care trec prin Strâmtoarea Ormuz și Golful Persic, însă este neclar dacă acestea traversează apele teritoriale ale Iranului.

Este, de asemenea, neclar cum ar putea Teheranul să oblige giganții americani din sectorul tehnologiei să se conformeze cu măsurile, având în vedere că aceștia nu pot efectua plăți către Iran din cauza sancțiunilor impuse de SUA.