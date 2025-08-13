După ce a băgat șefii instituțiilor din subordinea Guvernului în ședință, Bolojan le-a dat un termen scurt pentru reorganizare și tăierea unor sporuri: „Vă rog să faceți un calcul corect”

Șefii instituțiilor publice din subordinea Guvernului au zece zile la dispoziție să prezinte propunerile de reorganizare și eficientizare a activității. Premierul Bolojan le-a spus că trebuie să reanalizeze sporurile și să digitalizeze serviciile.

Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului, premierul Bolojan le-a transmis șefilor celor 36 de instituții din subordinea Executivului că pentru optimizarea bugetului României e nevoie de reducerea cheltuielilor de funcționare, de creșterea eficienței colectării veniturilor bugetare și de prioritizarea investițiilor.

Ilie Bolojan transmite că le-a cerut reprezentanților celor 36 de instituții să calculeze de câți oameni au nevoie și le-a transmis că Guvernul lucrează deja la un pachet de reguli pentru reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală. Acest pachet ar trebui să fie finalizat până la finalul lunii.

„Reducerea cheltuielilor de funcționare înseamnă ca fiecare instituție să-și stabilească personalul necesar și indicatorii de proiect, astfel încât să oferim servicii mai bune cetățenilor. Lucrăm la un pachet de reglementări care prevede reducerea cheltuielilor de personal atât în administrația locală, cât și în cea centrală”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Premierul le-a dat termen 10 zile, până pe 22 august 2025 să prezinte propunerile de reorganizare, creștere a eficienței și indicatori de performanță, transmite Guvernul.

„Vă rog să faceți un calcul corect. Oamenii trebuie să rămână pe posturi în funcție de două criterii: performanță și responsabilitate”, a subliniat Ilie Bolojan.

Mai mult, prim-ministrul le-a cerut șefilor de instituții să analizeze soluțiile de salarizare a personalului „în contextul în care, în unele instituții, se aplică o serie de sporuri care nu sunt justificate, iar această practică trebuie corectată”.

Ilie Bolojan le-a solicitat și să analizeze digitalizarea serviciilor astfel încât aceste instituții să devină mai eficiente.

De ce s-a întâlnit Bolojan cu șefii instituțiilor subordonate Guvernului

Conform documentului prin care șefii acestor instituții au fost chemați la ședință de Ilie Bolojan, document consultat de HotNews, discuțiile vizau „unele măsuri privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice și reducerea cheltuielilor de personal”.

Ministerul Dezvoltării a pus în consultare publică, săptămâna trecută, măsurile din pachetul 2, privind reforma administrației publice, care prevăd reducerea cu peste 6.000 de posturi la cabinetul demnitarilor din administrația centrală și locală, dar și noi reguli de evaluare a performanței și pentru ocuparea posturilor.

Premierul a anunțat că toate măsurile fiscale din pachetul 2 urmează să fie anunțate până la finalul lunii august, atunci când cabinetul Bolojan își va angaja răspunderea în Parlament, într-o sesiune extraordinară.

În subordinea premierului și Secretariatului General al Guvernului (SGG) se află aproape 40 de entități guvernamentale (agenții, institute, administrații, comisii, oficii, departamente etc), potrivit unui răspuns al SGG către HotNews.

În plus, Ministerul Finanțelor a transmis că, în acest moment, există 13.949 instituții publice în toată țara. Dintre acestea, 2.573 aparțin administrației publice centrale.