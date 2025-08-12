După ce a crescut taxa pentru escaladarea pe Everest, Nepal vine cu un alt anunț pentru alpiniști

După ce a crescut până la 15.000 de dolari taxele pentru permisele de ucrare pe Everest, Nepal a anunțat că permite accesul gratuit la aproape 100 dintre munții săi din Himalaya, în încercarea de a stimula turismul și în alte zone, relatează BBC News.

Nepal vrea să pună în valoare „produsele și destinațiile turistice neexplorate” ale țării, a anunțat ministerul Turismului din această țară, care are opt dintre cei mai înalți zece munți din lume.

Astfel, accesul la aproape 97 de munți, cu altitudini între 5.970 și 7.132 de metri, va fi complet gratuit.

„În ciuda frumuseții lor uluitoare, numărul turiștilor și al alpiniștilor este foarte scăzut, din cauza accesului dificil”, a declarat Himal Gautam, directorul ministrului de turism din Nepal.

Munții se află în provinciile vestice Karnali și Sudurpaschim, două dintre cele mai sărace și slab dezvoltate din Nepal.

„Turismul montan poate aduce locuri de muncă și venituri pentru comunitățile locale”, a mai spus oficialul, conform The Kathmandu Post.

Nu este însă clar dacă autoritățile intenționează să investească în infrastructură și în îmbunătățirea transportului către aceste zone îndepărtate. De asemenea, în cazul în care inițiativa va prinde amploare, nu este clar dacă comunitățile locale vor putea face față fluxului ridicat de turiști și alpiniști.

Până acum, cele 97 de vârfuri izolate nu au atras foarte mulți turiști. În ultimii doi ani, doar 68 de alpiniști au mers în zonele care pot fi vizitate acum gratuit. În schimb, în 2024, au fost eliberate 421 de permise de alpinism pentru Everest.

Aglomerație pe Everest, taxe tot mai mari

Muntele Everest, cu cel mai înalt vârf din lume, peste 8,800 de metri altitudine, rămâne principala sursă de venit din alpinism pentru Nepal.

În ultimii ani, vârful a fost afectat de supraaglomerare și probleme de mediu. Au fost inclusiv accidente cu victime.

În aprilie 2024, Curtea Supremă din Nepal a ordonat guvernului să limiteze numărul permiselor de alpinism eliberate pentru Everest și alte câteva vârfuri, afirmând că capacitatea munților „trebuie respectată”.

În ianuarie anul acesta, autoritățile au anunțat o majorare de 36% a taxelor pentru permise.

Pentru cei care vor încerca să ajungă pe vârf în afara sezonului de vârf, aprilie-mai, escaladarea Everestului va costa acum 7.500 de dolari în perioada septembrie-noiembrie și 3.750 de dolari în perioada decembrie-februarie. În schimb, cei care vor să urce în plin sezon vor plăti 15.000 de dolari de persoană.

Parlamentul Nepalului dezbate, de asemenea, o nouă lege care va impune tuturor celor care doresc să escaladeze Everestul să fi escaladat mai întâi un munte de peste 7.000 m în țară.