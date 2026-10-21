După ce a dat afară 1.000 de angajați, Netflix anunță date financiare sub așteptări

Netflix a prezentat marți estimări sub așteptările pieței privind profitul din trimestrul al patrulea și și-a redus prognoza de venituri din publicitate pentru întregul an, scrie Reuters. Anunțul vine la doar câteva zile după ce gigantul de streaming a concediat 6% din angajați și a înlocuit doi dintre cei mai importanți directori din echipa de producție.

Acțiunile Netflix au scăzut cu aproape 6%, ajungând la 64,66 dolari în tranzacțiile de după închiderea bursei. În anul dinaintea publicării raportului financiar, titlurile companiei înregistraseră deja o prăbușire de peste 40%.

Co-CEO-ul Ted Sarandos a declarat că Netflix intenționează să se concentreze pe activitatea sa de bază, adică producția de seriale TV și filme de calitate, pentru a rămâne un serviciu de neînlocuit, iar recentele schimbări la nivelul conducerii reprezintă un pas crucial în această direcție.

„Știu că am putea face mai bine”, a recunoscut Sarandos în cadrul unei videoconferințe organizate după publicarea rezultatelor. „Acum am identificat o oportunitate clară de a ne duce oferta la un nivel superior.”

Prognoze modeste

Veniturile din al treilea trimestru au crescut cu 11,8%, ajungând la 12,87 miliarde de dolari, în linie cu estimările de pe Wall Street, dar marcând totuși cea mai mică rată de creștere din ultimii aproape trei ani.

Pentru al patrulea trimestru, compania prognozează un profit net de 2,79 miliarde de dolari și un profit pe acțiune (EPS) de 67 de cenți, sub previziunile medii ale analiștilor, de 3,07 miliarde de dolari, respectiv 73 de cenți.

De asemenea, Netflix și-a revizuit în scădere prognoza privind veniturile din publicitate pentru 2026, de la 3 miliarde la aproximativ 2,7 miliarde de dolari. Directorii executivi au explicat în scrisoarea trimestrială adresată acționarilor că anumite funcționalități ale produselor publicitare au fost lansate mai lent decât se anticipase.

Concurența YouTube și TikTok

Compania care a revoluționat Hollywoodul prin lansarea serviciilor de streaming în urmă cu două decenii se confruntă acum cu o concurență tot mai acerbă din partea platformelor YouTube și TikTok. Pentru a atrage noi spectatori și a spori timpul petrecut pe platformă, Netflix a investit masiv în jocuri video, podcasturi și evenimente transmisii în direct.

Totuși, analiștii de pe Wall Street privesc cu scepticism capacitatea companiei de a-și relansa rapid creșterea.

„Netflix rămâne o mașinărie bine unsă și extrem de profitabilă, dar este în prezent distrasă de prea multe direcții secundare”, a comentat Paolo Pescatore, analist la firma de consultanță PP Foresight. „Compania trebuie să revină la esențial și să se concentreze pe conținut captivant.”

Netflix a menționat în raportul finaciar că își va extinde grila prin licențierea unui volum mai mare de conținut produs de terți.

Schimbări la vârful diviziei de producție

În al treilea trimestru, profitul pe acțiune s-a situat la 87 de cenți, depășind prognoza medie de 82 de cenți a analiștilor chestionați de LSEG. Printre lansările majore din această perioadă s-au numărat „Monster: The Lizzie Borden Story”, al doilea sezon din „The Gentlemen”, sezonul final al serialului „Outer Banks” și o nouă ecranizare a producției „Little House on the Prairie”.

Săptămâna trecută însă, Netflix a concediat 1.000 de angajați, adică aproximativ 6% din personalul companiei la nivel global.

Bela Bajaria a fost înlocuită din funcția de director creativ și compania a anunțat plecarea lui Dan Lin, șeful diviziei de film, semne clare ale unei reorientări strategice.

Noul director creativ este Peter Rice, fost director executiv la Disney și Fox, care va superviza interimar și divizia de film până la numirea unui înlocuitor pentru Lin.

Ce arată datele din SUA

La începutul acestui an, Netflix a pierdut licitația pentru preluarea companiei Warner Bros. Discovery și a valoroasei sale biblioteci de titluri, activele fiind achiziționate de Skydance, firmă condusă de David Ellison. Unii analiști au estimat că Netflix s-ar putea orienta către alte ținte de achiziție, cum ar fi NBCUniversal, după ce aceasta va fi divizată de Comcast.

Conform datelor firmei de analiză Antenna, Netflix a înregistrat pierderi lunare constante de abonați în SUA pe parcursul anului 2026, fără a consemna nicio creștere netă până în luna septembrie.

Antenna monitorizează abonamentele din SUA prin surse precum tranzacțiile bancare, dar exclude pachetele oferite prin parteneriate telecom. Un purtător de cuvânt al Netflix a contestat aceste cifre, precizând că datele Antenna „nu sunt reprezentative pentru performanța comercială a companiei”.

La rândul său, Ted Sarandos a insistat că nu este nevoie de o schimbare fundamentală de strategie, dar a punctat: „Avem nevoie doar de o execuție mai bună pe piața din SUA.”