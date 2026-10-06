După ce a desfășurat avioane de vânătoare Gripen, Suedia mai face o mutare pentru hubul strategic din Polonia ce furnizează arme Ucrainei

Prim-ministrul Suediei, Ulf Kristersson, a declarat marți că această țară nordică va desfășura sisteme de apărare antiaeriană Patriot în estul Poloniei pentru a contribui la protejarea centrului logistic al NATO care furnizează arme Ucrainei, scrie Reuters.

Suedia va prelua misiunea de sprijin cu rachete Patriot de la Olanda, iar operațiunea va începe în decembrie. Guvernul de la Stockholm a precizat că va detașa aproximativ 100 de militari din unitatea de apărare aeriană din Halmstad.

Săptămâna trecută, Suedia a anunțat că va desfășura avioane de vânătoare Gripen în Polonia, în cadrul unei misiuni NATO de supraveghere a spațiului aerian.

„Scopul detașării avioanelor Gripen, precum și al sistemelor Patriot, îl reprezintă (…) protejarea hubului logistic al NATO din Polonia, situat la aeroport”, a declarat Kristersson.

Suedia a refuzat să precizeze câte unități ale sistemului Patriot vor fi trimise în Polonia.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat luna trecută, invocând informații ale serviciilor secrete pe care nu le-a dezvăluit, că Rusia intenționează să lanseze atacuri „hibride” cu drone și rachete împotriva țărilor care susțin Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat săptămâna trecută că Rusia „nu are intenția de a ataca pe nimeni… dar dacă vom fi supuși unei agresiuni, nu vom avea altă opțiune decât să ripostăm”.