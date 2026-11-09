După ce a dublat în câteva zile numărul de concerte pe care îl va avea în Europa, una dintre cele mai cunoscute trupe ale lumii pune în vânzare astăzi noi bilete. Cât costă. Exclusivitate, marți, la TVR

O parte dintre faniii trupei irlandeze U2 pot cumpăra începând de astăzi bilete la concertele suplimentare anunțate zilele trecute. Pentru asta, trebuie să îndeplinească însă câteva condiții sau pot aștepta punerea în vânzare generală a biletelor.

Persoanele care doresc acces prioritar la noile sesiuni de pre-sale din primele zile ale lunii noiembrie trebuie să dețină un abonament plătit pe site-ul trupei, unde sunt disponibile trei opțiuni de cont.

Prima este varianta gratuită, care nu include însă un cod de pre-sale. Astfel, obținerea biletelor în această primă fază devine posibilă doar prin alegerea uneia dintre celelalte două opțiuni premium.

Abonamentul Standard costă 60 de dolari pe an și garantează intrarea timpurie la pre-sale. Acest pachet include și un cadou exclusiv la alegere. Pentru fanii care doresc mai multe beneficii, opțiunea Premium costă 85 de dolari pe an. Acest nivel superior oferă aceeași prioritate la bilete, dar aduce două cadouri exclusive.

Fără plata acestor taxe de membru, publicul larg trebuie să aștepte vânzarea generală, când șansele de a mai găsi bilete mai ieftine sunt mai mici. Deși controversată, această strategie este deja o practică obișnuită în industria muzicală pentru a combate revânzarea neautorizată a biletelor.

Trupa tocmai a sărbătorit 50 de ani de la înființare, va lansa pe 13 noiembrie un nou album – Carnaval de Luz, iar din 23 februarie 2027 începe turneul în America Centrală și de Sud cu o serie de concerte în Mexic, pentru ca mai apoi să ajungă în Brazilia și în Argentina.

Turneul european al celor de la U2 începe pe 26 aprilie 2027 în Suedia, la Stockholm. Este o revenire după o pauză de opt ani.

Inițial au fost programate 12 concerte, dar săptămâna trecută, pe fondul cererii tot mai mare de bilete, trupa a suplimentat numărul de concerte cu încă 12, ajungând până acum la 24.

Prima sesiune de pre-sale se desfășoară luni, iar punerea în vânzarea generală este programată marți pe site-ul formației.

Pentru ce concerte aveți acces la pre-sale

Stockholm – 30 aprilie

Barcelona – 13 și 15 mai

Sevilla – 22 mai

Milano – 9 iulie

Cât costă biletele

Prețurile oficiale ale biletelor la concertele U2 de anul viitor pornesc de la circa 84 de euro și pot ajunge și la 500 de euro. Biletele pot fi cumpărate deja la majoritatea concertelor (în măsura în care mai sunt disponibile).

Trupa formată din Bono (Paul David Hewson) – voce, The Edge (David Howell Evans) – chitară, clape, voce, Adam Clayton – chitară bas și Larry Mullen Jr. – tobe – tocmai a sărbătorit 50 de ani de la înființare.

Interviu la TVR

Așteptată de foarte mult timp. U2 nu a cântat niciodată în România. Marți seara, de la ora 21.00, TVR anunță însă un interviu în exclusivitate cu formația. Interviul urmează să fie difuzat pe TVR 1.