După ce a fost acuzat de Grindeanu că e în „campanie”, Bolojan îi dă replica: „Nu are percepția că dacă muncești o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie”

Ilie Bolojan, premier interimar și lider PNL, a negat că acțiunile sale ar face parte dintr-un plan de a candida la următoarele alegeri prezidențiale și a spus despre Sorin Grindeanu, liderul PSD, că „nu are percepția că dacă muncești o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești”.

După ce a fost acuzat de Sorin Grindeanu că este „în campania electorală prezidențială”, Ilie Bolojan a declarat, miercuri seară, la B1 TV, că „ideea de a fi într-o campanie electorală este falsă”.

„Eu întotdeauna, așa cum v-am spus, muncesc de dimineață până seara, or se pare că domnul Grindeanu nu are percepția că dacă muncești o faci natural, ci trebuie să fii doar în campanie electorală când muncești, or nu este cazul ăsta. Faptul că un premier comunică periodic, asta am făcut-o în toate cele nouă luni de zile cât am fost premier și am făcut-o cu o anumită regularitate, în primul rând, din respect pentru oameni, pentru a putea răspunde la întrebări și pentru a le transmite mesajele”, a afirmat liderul PNL.

„Bolojan nu este o piedică în formarea unei majorități”

Ilie Bolojan a răspuns și acuzației social-democratului conform căreia „blochează găsirea unei soluții” pentru că „se agață în continuare de funcții”.

„Bolojan nu este astăzi o piedică în formarea unei majorități”, a declarat liberalul, acuzând PSD, „partidul care a dinamitat coaliția în mod iresponsabil”, că „probează că astăzi, din păcate, nu are soluții”.

El a reiterat că PSD și AUR, partidele care au demis Guvernul prin moțiune de cenzură, „au o responsabilitate morală să vină și cu soluțiile”.

„Nu fac eu aprecieri vizavi de ce ar trebui să facă domnul președinte, dar într-o logică politică Partidul Social Democrat a inițiat această moțiune de cenzură împreună cu AUR și, reușind să demită Guvernul, au probat că sunt în stare să facă o majoritate. Partidele care au rămas în coaliție, PNL, USR, UDMR, în momentul în care n-au reușit să reziste acestei moțiuni au probat că nu au capacitatea, cel puțin asta este poza de moment, să facă o majoritate”, a mai spus premierul demis.

Grindeanu îl acuzase că „este în campanie”

Tot miercuri, la „Adevărul LIVE”, liderul PSD spusese despre liderul PNL că „este în campanie electorală prezidențială”, dar ar trebui „să pună pauză câteva săptămâni, să facem Guvernul”.

Totodată, l-a acuzat că „se agață în continuare de funcții” și „blochează găsirea unei soluții” pentru formarea unui nou Guvern.

„Cine se agață în continuare de funcții e un singur om, Ilie Bolojan, care ține captiv USR. Efectiv este captiv USR. Chiar întrebam pe niște reprezentanți de la USR dacă ei realizează că președintele lor nu mai e Fritz, e Ilie Bolojan”, a mai afirmat Sorin Grindeanu.