Grindeanu îl acuză pe Bolojan că „ține captiv USR”: „Chiar întrebam dacă ei realizează că președintele lor nu mai e Fritz”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, că „se agață în continuare de funcții” și „blochează găsirea unei soluții” pentru formarea unui nou Guvern.

Miercuri, la „Adevărul LIVE”, Grindeanu a spus despre Bolojan, șeful Guvernului demis prin moțiunea de cenzură PSD-AUR după decizia social-democraților de a-l lăsa fără sprijin, că „ține captiv USR”.

„Cine se agață în continuare de funcții e un singur om, Ilie Bolojan, care ține captiv USR. Efectiv este captiv USR. Chiar întrebam pe niște reprezentanți de la USR dacă ei realizează că președintele lor nu mai e Fritz, e Ilie Bolojan”, a declarat liderul PSD.

După căderea Guvernului Bolojan, PNL și USR au anunțat o cooperare ca răspuns „la acțiunea distructivă a PSD împotriva bunei guvernări”. Sâmbătă, înaintea consultărilor de luni de la Cotroceni, Bolojan declara că partidul său și cel condus de Dominic Fritz vor fi aliniate la discuțiile cu președintele.

Grindeanu: „În fiecare partid există oameni cu care poți să ai dialog”

Liderul PSD a susținut că el nu își dă „cu părerea despre ce trebuie să facă PNL sau USR”.

„În fiecare partid, dar în fiecare partid, există oameni cu care poți să ai dialog. E valabil lucrul ăsta și la USR, din perspectiva lor, probabil că e valabil la PSD, dar eu nu vreau să fac judecăți de valoare în ceea ce privește poziția unui partid sau a altuia. Ar însemna să mă transform în Ilie Bolojan și nu vreau acest lucru. Eu nu îmi dau cu părerea despre ce trebuie să facă PNL sau USR”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Pe de altă parte, el a spus că în PNL și USR există oameni care „înjură” PSD „în lipsa unor soluții”.

„Pentru că ăla este un mesaj puternic în electoratul captiv acestor partide și sigur nu dai greș, dar asta nu îți dă de mâncare, asta nu face să trăiești mai bine în România. Românii nu au o inflație mai mică dacă Ilie Bolojan de o lună de zile înjură de dimineața până seara PSD, că pare că asta e singura soluție pe care o are în acest moment”, a mai declarat Sorin Grindeanu.