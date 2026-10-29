După ce a fugit la Miami, Flavio Bolsonaro spune că e „liderul legitim” al Braziliei. „De dragul ei am plecat”

Senatorul Flavio Bolsonaro, care a fugit în SUA după pierderea alegerilor prezidențiale din Brazilia de duminică, spune că nu a avut niciodată intenția de a-și „părăsi patria”, susținând că este victima unei lovituri de stat electorale, relatează BBC și Reuters.

„Nu am fugit din Brazilia, am plecat de dragul Braziliei”, a declarat Flavio Bolsonaro, într-o scrisoare deschisă publicată pe contul său de X, după ce a aterizat miercuri la Miami, Florida, cu familia sa, la bordul unui avion privat.

„Nu am avut niciodată intenția să-mi părăsesc patria, dar știu exact încotro se îndreaptă lucrurile. Am părăsit un regim de excepție pentru a putea deveni liderul pe care poporul meu îl merită”, a spus el.

Statele Unite i-au acordat vize lui și familiei sale după ce Curtea Supremă a Brazilia i-a anulat pașapoartele în cadrul unei anchete penale pentru spălare de bani. Bolsonaro neagă orice acuzație. Miercuri, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că „sunt oameni de treabă,” și le-a acordat permisiunea să intre în țară.

Welcome to The United States of America @FlavioBolsonaro ! Welcome to Miami. Flávio Bolsonaro arrives in the United States with his wife and daughters. https://t.co/LE9hbtxOGM — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 28, 2026

Inițial, Bolsonaro s-a autoproclamat „președintele ales”. Ulterior, a șters acea versiune a scrisorii și a înlocuit-o cu una nouă în care afirmă că este „liderul” de drept al Braziliei.

„Vreau să spun, nu doar celor 60 de milioane de alegători ai mei, ci întregului popor brazilian, că eu sunt liderul și că infractorii care au furat alegerile din Brazilia fac parte dintr-o organizație criminală care a instaurat o tiranie”, a afirmat Flavio Bolsonaro, în versiunea actualizată.

Bolsonaro a pierdut în fața președintelui în exercițiu de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, la o diferență de aproximativ 4,5 milioane de voturi.

Victoria lui Lula da Silva a fost recunoscută de Curtea Electorală Federală a Braziliei, de liderii mondiali, de observatorii internaționali și chiar de propriul partid al lui Bolsonaro.

Lula a acuzat Washingtonul de complicitate cu familia Bolsonaro, cu scopul de a o ajuta să revină la putere. Înaintea alegerilor de duminică, Reuters a relatat despre o campanie a Departamentului de Stat al SUA menită să faciliteze revenirea familiei Bolsonaro în funcții publice. Washingtonul neagă orice amestec în afacerile interne ale Braziliei.

Anterior, Trump a susținut că tatăl lui Flavio, fostul președinte Jair Bolsonaro, a fost victima unei persecuții judiciare.

De asemenea, Jair Bolsonaro a plecat în Statele Unite după ce a refuzat să-și recunoască înfrângerea în fața lui Lula, în 2022, pe vremea când Joe Biden era președintele SUA. În cele din urmă, s-a întors, dar ulterior a primit o condamnare de 27 de ani pentru complot în vederea unei lovituri de stat, după ce susținătorii săi au luat cu asalt clădirile guvernamentale din Brasilia.