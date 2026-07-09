După ce a spus despre Spania că este „un partener îngrozitor”, Trump anunță că „a fost foarte generoasă”. De ce s-a schimbat opinia președintelui

Guvernul de la Madrid a afirmat joi că preşedintele american Donald Trump şi-a îmblânzit retorica faţă de Spania, la câteva ore după ce a ameninţat să pună capăt relaţiilor comerciale, relatează Reuters, citată de Agerpres. Motivul acestei schimbări ar fi că Trump a realizat că Spania şi-a sporit contribuţiile la NATO în ultimii ani.

Miercuri, la summitul NATO de la Ankara, preşedintele american a calificat Spania drept „un partener îngrozitor” şi a ordonat oprirea imediată a comerţului cu statul iberic, pe fondul disputelor cu acesta legate de nivelul cheltuielilor militare şi de războiul din Iran.

„Spaniolii au recuperat”

Totuşi, pe drumul înapoi către SUA, după summit, Trump le-a spus reporterilor de la bordul Air Force One că „a avut nişte probleme (cu Spania) şi încă mai sunt”.

„Dar astăzi spaniolii au recuperat. Spania a fost foarte generoasă astăzi”, a adăugat el. Întrebat ce anume a făcut Spania, Trump a explicat: „Şi-au onorat cererea pentru numeroase plăţi, şi dacă nu ar fi făcut-o nici nu am fi discutat cu ei”.

Un purtător de cuvânt al premierului spaniol Pedro Sanchez a indicat că preşedintele american s-a referit la respectarea de către Madrid a fostului target de cheltuieli pentru apărare al NATO de 2% din PIB.

La summit, Sanchez a scos în evidenţă că Spania va atinge acest obiectiv în 2026, majorându-şi de peste două ori aceste cheltuieli, de la 0,98% din PIB în 2017, pentru a le aduce la aproape 33 miliarde de dolari.

Premierul spaniol a minimizat existenţa unei dispute şi a susţinut că a avut o conversaţie „foarte cordială” cu Trump la summit.

Ieșirea nervoasă de la summitul NATO

Trump și-a exprimat în repetate rânduri frustrarea față de Spania, care nu a fost de acord cu noul obiectiv al NATO privind cheltuielile pentru apărare, de 5% din PIB, și al cărei guvern socialist a refuzat să permită Statelor Unite să își folosească spațiul aerian sau bazele de pe teritoriul spaniol în războiul cu Iran.

Trump, care a vorbit alături de secretarul general al NATO Mark Rutte la începutul summitului de la Ankara, a spus că nu dorește ca țara sa să mai aibă nicio relație de afaceri cu Spania.

„Spania nu este de acord cu nimic și nu ar trebui să o susțineți”, i-a spus Trump lui Rutte. „Nu vreau să mai fac niciun fel de comerț cu ei, în regulă?”, a afirmat el, întorcându-se către Scott Bessent, secretarul Trezoreriei care a răspuns: „Da, domnule”.

„Oprește totul imediat. Nici măcar să nu mai vorbești cu ei. Sunt fără speranță. Sunt niște oameni răi”, a adăugat Trump. „Câștigă atât de mulți bani de pe urma relațiilor comerciale cu noi, iar noi ne vom asigura că vor câștiga mult mai puțin. Nu vreau să mai avem nicio relație de afaceri cu ei”, a subliniat Trump.

Statele Unite au două baze militare importante în Spania: Baza Navală Rota și Baza Aeriană Morón.