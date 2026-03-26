După ce a trecut prin calvarul a două violuri și a rămas paraplegică, o tânără de 25 de ani din Spania va fi eutanasiată în această seară. „Cum rămâne cu toată durerea din toți acești ani?”

Noelia Castillo Ramos a fost violată de două ori, o dată de fostul ei iubit și a doua oară de trei băieți, în 2022. Ulterior, ea a încercat să-și pună capăt zilelor, scrie site-ul SkyNews. Joi, la ora 18.00 (ora Spaniei), tânăra de 25 de ani urmează să moară prin eutanasie.

Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!

În octombrie 2022, Noelia a sărit de la fereastra de la etajul cinci al unui bloc, într-o încercare de a-și pune capăt zilelor, sub influența cocainei, după ce înghițise anterior o supradoză de medicamente.

Căderea a lăsat-o paraplegică, iar rapoartele medicale arată că suferă de dureri severe, cronice și invalidante, fără nicio posibilitate de îmbunătățire.

Noelia, din Barcelona, Spania, va fi eutanasiată astăzi, după o lungă bătălie juridică cu tatăl ei, care s-a încheiat cu o hotărâre în favoarea ei din partea Curții Europene a Drepturilor Omului, relatează SkyNews.

„Vreau să plec acum în pace și să nu mai sufăr, punct”, a declarat Noelia în cadrul emisiunii de televiziune spaniole Y Ahora Sonsoles, în singurul ei interviu, înregistrat la casa bunicii materne.

„Nimeni din familia mea nu este de acord cu eutanasia”

Noelia, care locuiește într-un azil din Barcelona, a declarat că și-a exprimat „foarte clar” dorința de a muri încă de la început.

„Nimeni din familia mea nu este de acord cu eutanasia. Dar cum rămâne cu toată durerea pe care am îndurat-o în toți acești ani?”, a spus ea.

„Fericirea unui tată, a unei mame sau a unei surori nu poate fi mai importantă decât viața unei fiice.”

Ea a spus că „s-a simțit mereu singură” și că „își vedea lumea ca fiind foarte întunecată”, chiar înainte de a solicita eutanasia. Nu are chef să „facă nimic”, are dureri de spate și de picioare și a spus că îi este „foarte greu” să doarmă.

Cererea sa de moarte asistată a fost aprobată de autoritățile catalane în iulie 2024, în conformitate cu legea spaniolă care permite eutanasia în cazurile de suferință gravă, cronică, invalidantă și ireversibilă pentru persoanele majore capabile să înțeleagă și să decidă, scrie site-ul italian FanPage.it.

Luptă în instanțe cu tatăl ei

Tatăl, asistat de asociația ultraconservatoare Abogados Cristianos, s-a opus cu tărie deciziei fiicei sale, declanșând o lungă bătălie juridică. Recursurile au fost respinse la toate nivelurile, inclusiv de Curtea Constituțională spaniolă. Chiar și ultima încercare a părintelui, care solicita măsuri provizorii pentru un tratament psihiatric, a fost respinsă de tribunalul din Barcelona pe 24 martie. Chiar și recursul prezentat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost respins.

În ultimul său interviu televizat, ea și-a exprimat și durerea provocată de procesul judiciar:

„Ceea ce mă rănește cel mai mult este faptul că tatăl meu spune că mint când vorbesc despre suferința mea”. Ea a adăugat că nu se mai regăsește în lumea care o înconjoară: „Nu-mi place nimic din direcția pe care o ia societatea, lumea. Prefer să dispar”.