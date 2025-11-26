Ce se ascunde în cazul Euroins: Parchetul face percheziții la 3 ani după ce presa a publicat documente despre cum sute de milioane de euro din banii de RCA ai românilor au ajuns în Bulgaria, după modelul Caraibe 

După ce au văzut că unii au trimis banii în Caraibe și au scăpat, au făcut aceeași schemă, cu efort și mai mic: i-au dus în Sofia.

Un document trimis dintr-o clădire de sticlă britanică, din 12 Endeavour Square, Londra, către România, pe care un grup de jurnaliști români a pus mâna în ianuarie 2023, arăta că Autoritatea Financiară din UK a găsit un posibil furt bani din domeniul asigurărilor din România.

Descoperirea banilor dosiți în Caraibe

Cazul privea compania City Insurance. Șefii City, susțineau britanicii, au transferat banii în afara României, unde și-au însușit sume mari, neplătind, în final, asigurați români. Britanicii găsiseră fonduri delapidate prin băncile din Caraibe.

Între timp, City Insurance dăduse faliment. Liderul pieței de asigurări RCA devenise Euroins.

O schemă similară se aplica la Euroins

Când a început documentarea jurnalistică a cazului am descoperit că o schemă asemănătoare se aplică și la Euroins. Documente din interiorul Euroins au arătat cum în firma cu capital din Bulgaria, care avea 31% din piața RCA în România și două milioane de asigurați, funcționa un sistem prin care angajații nu raportau dosarele de daună către ASF.

Numărul de procese intentate de asigurații nedespăgubiți către Euroins era de 100.000, adunate în 4 ani, cifră fără precedent în istoria asigurărilor din România.

Nu mai mutau banii în Caraibe, ci la Sofia

Investigația jurnalistică din Libertatea a pornit la începutul lui 2023, a durat mai bine un an și a avut peste 60 de episoade. Inclusiv ASF, sub ochii căreia au avut loc 4 falimente ale liderilor RCA (Astra, Carpatica, City și Euroins) a făcut plângeri penale în primăvara lui 2023 la adresa conducerii Euroins.

Șefii de la City scăpaseră. A fost o încurajare pentru șefii Euroins. Nu mai era nevoie să ducă banii tocmai în Caraibe, i-au mutat în Bulgaria.

Documente pe care le-am publicat în martie 2023, din interiorul Eurohold Bulgaria, au arătat că au transferat exact atunci, după ce cazul ieșise la iveală și sub ochii ASF și ai justiției din România, 1,58 de miliarde de lei la Sofia. Sunt banii firmelor și persoanelor fizice din România.

Percheziții în forță, la trei ani după

După aproape trei ani de când a izbucnit în presă cazul, Parchetul a comunicat astăzi că a făcut percheziții la sedii ale Euroins, între timp falimentară, și la persoane vizate. Suntem în noiembrie 2025.

Ce mai poate fi găsit la percheziții după 1.000 de zile de când banii au plecat, asta e responsabilitatea magistraților și a polițiștilor. Ce oameni și rețele se ascund în spatele acestor falimente succesive din asigurări, pentru care contribuabilul va plăti peste 1 miliard de euro, poate fi un raport interesant al SRI. Dar e treaba lor.

Pe noi, ca cetățeni, ne îngrijorează altceva: să nu cumva să se atingă „balaurul Bolojan” de vreunul dintre sutele de angajați din ASF, Parchete, Poliție și servicii secrete care au asistat la acest hold up istoric, repetat și anunțat.

Când totul se va prescrie, pentru ca efectul teatral să fie maxim, trebuie ca aceiași oamenii să se găsească înșurubați pe exact aceleași funcții, dar cu salarii mărite, atunci când vor da cu seninătate din umeri: ”Noi am făcut ce am putut”.