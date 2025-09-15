După ce Elon Musk le-a transmis protestarilor de extremă-dreapta de la Londra „Fie ripostați, fie muriți”, Downing Street reacționează dur: „Un limbaj incendiar”

Protestatarii se alătură mitingului „Unite the Kingdom” din centrul Londrei, organizat de Tommy Robinson, la care au participat persoane din întreaga lume, pe 13 septembrie 2025. FOTO: Toby Shepheard / News Licensing / Profimedia

Downing Street a denunțat luni „limbajul periculos și incendiar” utilizat de miliardarul american Elon Musk în timpul manifestației care a adunat sâmbătă între 110.000 și 150.000 de persoane la Londra la îndemnul extremei-drepte, scrie AFP.

„Fie că alegeți sau nu violența, violența va veni la voi (…). Fie ripostați, fie muriți”, afirmase Elon Musk, patronul rețelei de socializare X, într-o intevenție prin legătură video în timpul acestei manifestații de o amploare inedită, notează Agerpres.

Acest „limbaj este în mod clar periculos și incendiar (…). El amenință cu violență. El amenință cu intimidare pe străzile noastre”, a declarat purtătorul de cuvânt al prim-ministrului britanic Keir Starmer.

„Regatul Unit este o țară justă, tolerantă și respectabilă”, a subliniat el, adăugând că „ultimul lucru pe care îl dorește publicul britanic este acest gen de afirmații incendiare și periculoase”.

În timpul intervenției sale, Elon Musk îndemnase de asemenea la schimbarea guvernului în Regatul Unit, criticând o „eroziune rapidă a Marii Britanii din cauza unei imigrații masive și necontrolate”.

„Nu avem patru ani suplimentari în fața noastră (…), este prea mult. Trebuie făcut ceva. Trebuie dizolvat Parlamentul și organizate noi alegeri”, declarase Musk.

Prezentată drept o acțiune pentru „libertatea de exprimare”, manifestația de sâmbătă, la apelul activistului de extremă dreapta Tommy Robinson, este considerată de unii observatori drept manifestația de extremă-dreapta cea mai importantă din ultimele decenii.