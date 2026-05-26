După ce Ferrari și-a prezentat prima mașină complet electrică, „piața a vorbit”. Ce s-a întâmplat cu prețul acțiunilor companiei

Producătorul de automobile sport din Maranello a prezentat modelul Luce, al cărui nume înseamnă „lumină”, într-un eveniment organizat la Roma. Conducerea Ferrari a descris alegerea numelui ca fiind una care „evocă claritate și direcție”. Investitorii au fost de altă părere, relatează CNBC.

Acțiunile producătorului de mașini de lux Ferrari au scăzut brusc marți, la scurt timp după ce compania a scos la vânzare prima mașină Luce, la o zi după ce a prezentat toate detaliile pentru model.

Modelul marchează o distanțare de la estetica tipică Ferrari și vine în contextul în care alți producători auto de lux, în special Porsche și Lamborghini, și-au temperat planurile de a lansa propriile vehicule electrice din cauza cererii slabe.

Prețul acțiunilor Ferrari în scădere cu 7,7% în Italia, în timp ce cele listate în SUA au pierdut 4,6% în tranzacțiile de dimineață. Titlurile Ferrari listate la Milano au scăzut cu peste 32% în ultimele 12 luni.

Anthony Dick, analist auto la Oddo BHF, a spus că reacția prețului acțiunilor este „de departe cea mai bruscă reacție pe care am văzut-o pentru un design auto – piața a vorbit”.

Ferrari has officially unveiled the Luce, its first all-electric car and five-seater



⚡️ 1,050+ hp from four motors, one per wheel

⚡️ 0-62 mph in 2.5s

⚡️ 0-124 mph in 6.8s

⚡️ Top speed of 193 mph

⚡️ 122 kWh pack, 330+ miles of range

⚡️ 800V architecture, charging up to 350 kW

— Electrek.co (@ElectrekCo) May 25, 2026

Ferrari a prezentat mașina electrică drept un nou capitol în istoria sa

Benedetto Vigna, directorul general al Ferrari, a descris lansarea modelului Luce drept o „zi foarte, foarte importantă” pentru companie, una care simbolizează deschiderea „unui nou capitol” în istoria sa.

Întrebat dacă producătorul auto poate satisface atât noii clienți, cât și clientela sa obișnuită, Vigna a declarat pentru CNBC:

„Uitați, când introduceți o nouă tehnologie, trebuie întotdeauna să aveți în minte un cuvânt care se numește respect”.

„Respect față de tehnologie, pentru că atunci când ai o tehnologie nouă, trebuie să te asiguri că aceasta este reprezentată corect în design, deci designul trebuie să fie diferit”, și-a explicat el poziția.

Analiștii au atribuit scăderea prețului acțiunilor Ferrari unui amestec de „ură față de design” și a altor factori.

„În cele din urmă, mulți fani sunt dezamăgiți de faptul că Ferrari îmbrățișează conceptul de mașină electrică, considerând că acesta diluează brandul de supermașini, care s-a construit în jurul designului clasic și al puterii brute, cu motor cu combustie”, a declarat pentru CNBC Michael Field, strateg-șef de acțiuni la firma de cercetare și analiză de piață Morningstar.

Ferrari Luce costă peste jumătate de milion de euro

Ferrari își propune să atragă familiile cu venituri mari, oferindu-le scaune confortabile, tehnologie de ultimă generație și un portbagaj de 600 de litri. Livrările pentru Luce, cu un preț de 550.000 de euro, urmează să înceapă în al patrulea trimestru al anului 2026.

Mașine dispune de patru motoare electrice, câte unul pe roată, care ajută la dezvoltarea unei puteri de peste 1.000 de cai, o viteză maximă de peste 310 km/h și o agilitate sporită pentru o mașină care cântărește peste 2,2 tone.

Ferrari a declarat că Luce are o autonomie de peste 500 de kilometri și că este prima mașină a companiei care dispune de cinci locuri.

Interiorul modelului Luce respectă luxul tradițional al mărcii Ferrari, cu suprafețe din piele, sticlă și aluminiu anodizat, precum și mai multe comenzi fizice care diferă de abordarea complet digitală, bazată pe ecranul tactil, a Tesla și a unor producători chinezi de vehicule electrice.