Premieră absolută la Ferrari. Constructorul italian sparge tiparele cu primul său model electric, Luce

Îndepărtându-se de liniile clasice ale mărcii, noul model marchează o caracteristică nemaiîntâlnită pentru constructorul italian, fiind primul automobil Ferrari din istorie cu 5 locuri.

Renumitul producător italian Ferrari și-a prezentat luni primul model complet electric, marcând o schimbare de mare miză pentru constructorul de mașini sport de lux, în timp ce concurenții, printre care Porsche și Lamborghini, și-au redus ambițiile în domeniul vehiculelor electrice, invocând cererea scăzută, scrie Reuters.

Modelul Luce cu patru uși, care în italiană înseamnă „lumină”, a fost dezvoltat cu ajutorul fostului șef de design al Apple, Jony Ive, și al colectivului său creativ LoveFrom, și este primul model cu cinci locuri al Ferrari.

Ferrari has officially unveiled the Luce, its first all-electric car and five-seater



⚡️ 1,050+ hp from four motors, one per wheel

⚡️ 0-62 mph in 2.5s

⚡️ 0-124 mph in 6.8s

⚡️ Top speed of 193 mph

⚡️ 122 kWh pack, 330+ miles of range

⚡️ 800V architecture, charging up to 350 kW

— Electrek.co (@ElectrekCo) May 25, 2026

Ferrari își propune să atragă familiile cu venituri mari, oferindu-le scaune confortabile, tehnologie de ultimă generație și un portbagaj de 600 de litri. Livrările mult-așteptatului Luce, cu un preț de 550.000 de euro (640.000 de dolari), urmează să înceapă în al patrulea trimestru al anului 2026.

„Este rezultatul a cinci ani de muncă”, a declarat CEO-ul Benedetto Vigna în fața a peste 200 de jurnaliști, la Roma.

Modelul Luce, care amplifică sunetele naturale de vibrație ale grupului motopropulsor electric pentru a menține farmecul visceral al unui Ferrari tradițional, reprezintă o miză pe faptul că o generație impregnată de tehnologie și inteligență artificială, și mai puțin atașată de moștenirea sa caracteristică a motoarelor cu 12 și 8 cilindri, va trece la vehicule electrice de lux de înaltă tehnologie.

Ferrari speră că acest lucru îi va oferi, de asemenea, oportunitatea de a pătrunde mai adânc pe piețe precum China, unde vehiculele electrice sunt deja răspândite, iar mașinile mari pe benzină sunt puternic impozitate.

„În baza noastră de clienți există mulți… care încă caută ceva complet diferit, care să fie folosit în diferite momente ale vieții”, a spus Enrico Galliera, directorul de marketing și comercial al Ferrari.

„Este absolut uimitor”, a adăugat Galliera despre mașină, care dispune de patru motoare electrice, câte unul pe roată, care ajută la dezvoltarea unei puteri de peste 1.000 de cai, o viteză maximă de peste 310 km/h și o agilitate sporită pentru o mașină care cântărește peste 2,2 tone.

Ferrari a declarat că Luce are o autonomie de peste 500 de kilometri.

La lansarea spectaculoasă au fost prezentate cinci modele Luce, vopsite în culori variind de la roșu Ferrari la alb și albastru deschis, care marchează o ruptură față de stilul sportiv agresiv caracteristic al producătorului auto, cu o caroserie mai mare și un design expansiv, dominat de sticlă.

Interiorul modelului Luce respectă luxul tradițional al mărcii Ferrari, cu suprafețe din piele, sticlă și aluminiu anodizat, precum și mai multe comenzi fizice care diferă de abordarea complet digitală, bazată pe ecranul tactil, a Tesla și a unor producători chinezi de vehicule electrice.