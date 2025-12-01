După ce i-a fost contestată sănătatea mintală, Trump spune că nu știe pentru ce a făcut un RMN și promite să publice rezultatul

Președintele american Donald Trump a anunțat că va publica rezultatul investigației RMN pe care a efectuat-o în luna octombrie și a susținut că habar nu are ce parte a corpului i-a fost examinată, scrie luni agenția spaniolă de presă EFE.

„Dacă ei vor ca rezultatele să fie publicate, atunci le voi publica”, a spus Trump duminică, în timp ce revenea la Washington din Florida.

Reacția liderului de la Casa Albă survine după ce, mai devreme în aceeași zi, guvernatorul statului Minnesota, Tim Walz, care acum ar fi fost vicepreședinte al SUA în cazul în care democrata Kamala Harris ar fi câștigat alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, a pus la îndoială capacitatea mintală a lui Trump și a susținut că sănătatea acestuia s-a deteriorat, notează Agerpres.

„Nu a fost la creier”

În declarația dată presei la bordul Air Force One, Trump a promis că va publica rezultatele RMN-ului său, adăugând că nu știe de ce a fost examinat, dar a asigurat că nu a fost o investigație medicală la cap.

„Habar nu am, a fost doar un RMN. Nu a fost la creier, pentru că am făcut un test cognitiv și l-am trecut cu brio. Am avut un scor perfect pe care tu nu l-ai putea avea”, i-a spus el unui reporter.

Ce a scris o jurnalistă de la NYT

Trump a susținut miercurea trecută că are în continuare o stare bună de sănătate și că nu și-a pierdut energia, reacționând astfel față de un articol „defăimător” în care o jurnalistă „urâtă” a „fițuicii ieftine” The New York Times (NYT) încearcă să convingă printr-o analiză a aparițiilor sale fizice că ar avea probleme de natură medicală.

În articolul publicat marți, respectiva jurnalistă, Katie Rogers, a scris că numărul aparițiilor publice ale lui Trump între învestirea sa din 20 ianuarie și 25 noiembrie a scăzut cu procentul exact de 39% față de perioada similară a primului său mandat.

De asemenea, ziua de lucru a lui Trump începe mai târziu și el face mai puține deplasări în interiorul SUA, a mai remarcat ea în încercarea de a demonstra că președintele, care anul viitor va împlini 80 de ani, ar avea probleme mai serioase de sănătate.

Problemele cunoscute de sănătate ale lui Trump

Cel mai vârstnic președinte al SUA la momentul inaugurării, republicanul Donald Trump încearcă să scoată în evidență vitalitatea sa pentru a se deosebi de predecesorul său democrat, Joe Biden, al cărui declin cognitiv devenea tot mai clar spre sfârșitul mandatului și evita contactele cu presa, iar, potrivit lui Trump, Casa Albă ajunsese să folosească sistematic semnătura automată (autopen) în documentele oficiale.

Totuși, și în ce-l privește pe Trump au început să apară semne de întrebare legate de sănătatea sa, după ce a fost văzut în public cu gleznele umflate și cu o vânătaie pe dosul palmei pe care încercase să o ascundă folosind un fond de ten cu o nuanță nepotrivită culorii pielii sale.

De asemenea, la eveniment recent în Biroul Oval el a părut că era aproape să ațipească.

Casa Albă a anunțat oficial în luna iulie că Trump suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune frecventă la persoanele în vârstă, dar a susținut la momentul respectiv că are o „stare de sănătate excelentă”, la fel afirmând și el în mesajul despre acel articol din The New York Times.

„Va veni o zi când nu voi mai avea energie, tuturor li se întâmplă, dar cu un examen fizic complet și un test cognitiv complet (pe care l-am trecut cu un rezultat excelent) efectuate recent, cu siguranță că nu este momentul”, a asigurat Trump.