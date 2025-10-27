Donald Trump a dezvăluit că a făcut un RMN. Motivul investigației, învăluit în mister

Președintele american Donald Trump a declarat, luni, reporterilor aflați la bordul Air Force One, în drump spre Tokio, că a făcut o investigație imagistică non-invaziv, fără a precizat de ce a avut nevoie de examen, informează Reuters.

„A fost perfect”, a spus liderul de la Casa Albă, care se află într-un turneu în Asia.

Rezonanța Magnetică Nucleară (RMN) este o investigație avansată, ce folosește un câmp magnetic și unde radio ce permit capturarea de imagini detaliate din interiorul corpului, explică Reuters. Poate fi utilizată pentru a monitoriza o serie de afecțiuni.

Trump, în vârstă de 79 de ani, a fost cea mai în vârstă persoană învestită în funcția de președinte al SUA când a preluat din nou șefia de la Casa Albă în ianuarie 2025 și este a doua cea mai în vârstă persoană care a ocupat funcția de președinte al Statelor Unite.

La începutul acestei luni , medicul președintelui american a declarat că Trump are „o stare de sănătate excepțională”, după ce a fost uspus unei evaluări medicale.

În luna iulie, Casa Albă a dezvăluit că Trump avea umflături la nivelul gambelor și vânătăi la mâna dreaptă, după ce a fost surprins într-o serie de poze cu glezne umflate și machiaj care îi masca partea afectată a mâinii.

Medicul lui Trump, Sean Barbabella, a declarat într-o scrisoare publicată de Casa Albă la acea vreme că testele au confirmat că problema piciorului se datora „insuficienței venoase cronice”, o afecțiune benignă și frecventă, în special la persoanele de peste 70 de ani.

Doctorul a spus că vânătăile de pe mâna lui Trump erau o iritație minoră a țesuturilor moi cauzată de strângerile frecvente de mână și de utilizarea aspirinei, pe care Trump o ia ca parte a unui „regim standard de prevenție cardiovasculară”.

De atunci, Casa Albă a minimalizat îngrijorările legate de sănătatea lui Trump, fără a detalia cum este tratată problema pe care o are la picior.