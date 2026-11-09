Scandalul de la TNB: După ce i s-a cerut să facă un pas înapoi, regizorul Felix Alexa rispotează și amenință că îi dă în judecată pe toți care l-au „defăimat”

Regizorul Felix Alexa, acuzat în trecut de mai multe femei de hărțuire și agresiune sexuală și angajat recent la TNB, a anunțat că se va adresa instanței în cazul unor persoane despre care susține că i-au adus un prejudiciu de imagine, demonstrând „minciuna și ipocrizia lor”.

Reacția lui Alexa a venit după ce Cultura la dubă a publicat o scrisoare deschisă a lui Andrei Șerban, director onorific al Naționalulul bucureștean, care i-a cerut regizorului să facă un pas înapoi.

„Cu cât îți dovedești nevinovăția mai repede, cu atât mai bine pentru toți. Dar, cât timp planează acuzațiile și plouă cu invective asupra TNB din cauza asocierii cu tine, e normal și demn ca tu să suspenzi colaborarea până dovedești că acuzațiile sunt nefondate” i-a transmis Șerban lui Alexa.

În replică, Felix Alexa a transmis, tot prin Cultura la dubă, că se află în mijlocul unui scandal în care este acuzat „de multe lucruri complet false” și că nu va face niciun pas înapoi, susținând că nu are niciun motiv.

„Acuzațiile împotriva mea le știi foarte bine, de acum 4 ani. Nu e nimic nou.Și știi că sunt minciuni. Atunci mi-ai spus să rezist valului de ipocrizie și te-ai bucurat sincer, sper, când am revenit la TNB în 2023 și 2024, pentru a monta două spectacole, fără niciun incident.

Nimic nou nu s-a întâmplat de atunci, din 2022, doar isteria «vrăjitoarelor» a crescut acum la proporții ireale. Dar, te rog, ai puțină răbdare înainte să decizi soarta artistică a unui om și a unui proiect teatral”, a spus Alexa, invocând că are același destin precum cel al lui John Proctor din piesa „Vrăjitoarele din Salem” scrisă de Arthur Miller.

Pe cine spune că a dat în judecată

Alexa a sugerat că scandalul în care este implicat este doar un pretext pentru o bătălie mai amplă în care este implicat TNB.

„Tu și colegii mei, mulți de bună credință, ca și tine, simt că trebuie să reacționeze. Dar reacția trebuie să fie corectă.TNB nu este afectat doar de mine acum, eu sunt doar un pretext, ci de cei din interior sau exterior, care cu minciuni și strategii elaborate, vor să pună mâna pe direcția TNB. Sunt interese mari în acest sens și tu știi foarte bine asta”, a susținut Alexa.

Regizorul a precizat că îi va da în judecată pe cei pe care îi acuză că l-au defăimat, precizând pentru Cultura la dubă că a făcut acest demers în cazul regizoarei Iulia Grigoriu și actorului Alex Călin și „vor urma și alții”.

Alexa respinge acuzațiile

Iulia Grigoriu a relatat pe pagina sa de Facebook la sfârșitul lunii octombrie, despre perioada în care a fost studenta lui Felix Alexa. Ea a susținut că după ce a refuzat să iasă cu el la cină, profesorul de la UNATC i-a transmis că nu va putea să profeseze în lumea artistică atât timp cât va depinde de el.

„Nenea profu mi-a zis așa, citez: cât o să țină de mine, n-o să faci meseria asta. Tocmai refuzasem să ies cu el la cină. În scris, se pune la dovezi? Că văd că toată lumea vrea dovezi”, a scris Grigoriu.

Alexa a declarat că va demonstra „cu probe în instanță că tot ce a declarat Iulia Grigoriu în acea postare sunt minciuni.”

Într-o scrisoare publicată pe Facebook de scriitoarea Marinela Țepuș, Felix Alexa a reiterat că acuzațiile în privința sa sunt „nefondate” și a oferit o captură de ecran cu ceea ce susține că sunt scuze primite de la Grigoriu.

„Am primit aceste scuze în anul 2014, cu un an mai târziu față de ceea ce numește «derapajele» ei din 2013”, a spus Alexa, care spune că nu are conturi pe rețelele de socializare.

O investigație RISE Project, semnată în 2022 de jurnalista Ioana Moldoveanu, a documentat acuzații de agresiune sexuală, hărțuire, amenințări și șantaj profesional formulate împotriva regizorului Felix Alexa de foste studente. El a respins acuzațiile, iar cercetarea Comisiei de Etică a UNATC a fost închisă.