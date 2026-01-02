După ce Ilie Bolojan a spus că anul 2025 a fost „dificil”, Marcel Ciolacu îl ironizează pe Instagram

Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Instagram o postare cu un mesaj ironic cu privire la situația anului 2025, de la jumătatea căruia premier a devenit Ilie Bolojan. Reacția lui Ciolacu vine după ce, în mesajul său de Anul Nou, llie Bolojan a spus că anul trecut a fost unul „dificil”, din cauza măsurilor economice luate.

Fostul premier Marcel Ciolacu a publicat pe Instagram o imagine cu un cocoș jumulit. „A fost un an greu… Dar am reușit!”, este mesajul care însoțește poza.

Postarea lui Marcel Ciolacu la story pe Instagram. Foto: captură de ecran Instagram / Marcel Ciolacu

Marcel Ciolacu, despre Ilie Bolojan: „A confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”

Fostul premier PSD l-a criticat de mai multe ori pe actualul premier Ilie Bolojan. Atacurile au venit și în contextul în care multe voci din PNL și USR l-au indicat pe Marcel Ciolacu vinovatul principal pentru deficitul bugetar mare pe care îl are în acest moment România.

„Marea problemă este că, după ce s-a făcut acest schimb de prim-miniştri, s-a căutat un salvator. S-a cautat un vinovat de serviciu, adică eu. Eu fiind după cinci prim-miniştri PNL, după ce România a avut cele mai mari investiţii din istorie postdecembristă, de 120 de miliarde, după ce, în sfârşit, Moldova are o autostrada funcţională … S-a căutat un salvator care a confundat funcţia cu nevoia de a fi Mesia al României”, a spunea Ciolacu, într-o emisiune la Antena 3 CNN din luna noiembrie a anului trecut.

Ciolacu l-a acuzat atunci pe Ilie Bolojan că a blocat „absolut totul în România”.

„Atâta timp cat ieşi continuu la televizor şi spui «dezastru», anunţi dezastrul, atâta timp cat îngheţi, blochezi toate investiţiile (…). Problema României, cea mai gravă, nu este deficitul bugetar. Problema cea mai gravă a României este deficitul comercial. De aceea, din buget trebuie să întorci în sectoarele unde se importă cel mai mult, de exemplu, alimentele. Toate programele şi toate ajutoarele de stat, IMM-urile, totul este blocat, absolut totul, în acest moment, în România”, susținea Marcel Ciolacu.

În mesajul său de Anul Nou, Ilie Bolojan s-a referit la 2025 spunând că a fost un an „dificil”

Premierul Ilie Bolojan a susținut în mesajul său publicat de Anul Nou că le mulțumește românilor pentru efortul depus în anul 2025, care a fost „dificil”, pentru că „a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri”.

„Dragi români, vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri”, și-a început premierul Bolojan mesajul publicat pe Facebook.