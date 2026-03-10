Zelenski anunță că SUA au propus noi negocieri ruso-ucrainene. „Să fiu sincer, trebuie să vedem ce se va mai întâmpla în Orientul Mijlociu”

Administrația președintelui american Donald Trump a propus desfășurarea săptămâna viitoare a unei noi runde de negocieri între Rusia și Ucraina, cu medierea Statelor Unite, a anunțat marți președintele ucrainean Volodimir Zelenski, conform căruia discuțiile ar putea avea loc în Elveția sau Turcia.

„Avem în vedere ca reuniunea să se desfășoare săptămâna viitoare. Este o propunere americană, dar, ca să fiu sincer, trebuie să vedem ce se va mai întâmpla în Orientul Mijlociu până atunci. Reuniunea ar putea avea loc în Elveția sau în Turcia”, a spus Zelenski la o conferință de presă online, relatează Agerpres.

Anterior, el a scris pe rețeaua de socializare X că a avut o convorbire telefonică cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și a menționat că Turcia și-a exprimat disponibilitatea de a găzdui această nouă întâlnire trilaterală menită să pună capăt războiului declanșat de invazia rusă în Ucraina.

Mai multe runde de negocieri, fără progrese

A treia rundă de negocieri Ucraina-Rusia mediate de SUA a avut loc pe 17-18 februarie la Geneva și s-a încheiat fără progrese, în afara unor noi schimburi de prizonieri și a abordării modalităților de verificare a unei încetări a focului odată ce se va ajunge la un acord de pace, o perspectivă ce rămâne însă îndepărtată.

Conform surselor diplomatice, discuțiile au fost foarte tensionate și Rusia nu a cedat în fața cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să-i cedeze întregul Donbas, adică un teritoriu de aproximativ 20% din provincia Donețk aflat în continuare sub controlul armatei ucrainene și o porțiune nesemnificativă din provincia Lugansk, aceasta din urmă fiind în proporție de 99% sub control rusesc.

Dar Zelenski refuză în continuare să-și asume politic o asemenea cedare teritorială și cere ca orice decizie de acest fel să fie validată printr-un referendum, despre care susține că a priori va respinge cedarea Donbasului.