După ce în aprilie au plecat de la Antena 3 CNN, acum vor avea emisiune la o nouă televiziune

Realizatorii emisiunii 24IT de la Antena 3 CNN, una dintre puținele emisiuni de tehnologie de pe piață, revin în televiziune după o scurtă-scurtă absență, scrie PaginadeMedia.

Julia Nagy și Laurențiu Matache vor realizat emisiunea News IT la Euronews România. Emisiunea va debuta luni, 25 mai, şi va fi difuzată de la ora 10.45, cu redifuzare duminica de la 18.45.

Potrivit sursei citate, noua producţie va aborda subiecte din tehnologie, gadgeturi şi tendinţe digitale.

Cei doi au realizat 24IT vreme de peste un deceniu la Antena 3 CNN până la momentul încetării, în aprilie. Cu peste 20 de ani de experiență în media, Julia Nagy lucrează și la Europa FM.