După ce l-a numit un „mini-război” sau o „mică excursie”, Trump califică acum războiul cu Iranul drept o „mică încăierare”

Preşedintele american Donald Trump a încercat din nou, marţi, să minimalizeze amploarea războiului împotriva Iranului, descriind conflictul drept o „mică încăierare”, relatează AFP.

„Suntem într-o mică încăierare pe plan militar. O numesc «încăierare» pentru că Iranul nu are nicio şansă”, a spus preşedintele american în timpul unui eveniment desfășurat la Casa Albă.

Trump: "We hit an all-time high stock market today despite that we're in a little skirmish. I call it a skirmish."



(He called it a "military operation" and "war" yesterday.) pic.twitter.com/PRqJ84B1oP — Aaron Rupar (@atrupar) May 5, 2026

Liderul republican se laudă în mod regulat cu ceea ce consideră a fi succesele spectaculoase ale operaţiunii „Epic Fury” împotriva Iranului, despre a cărui marină susţine că a fost „anihilată”, şi a vorbit deschis despre un „război” în mai multe rânduri.

Dar foloseşte totodată foarte des un vocabular care tinde să minimizeze acest conflict, care este nepopular în rândul americanilor.

Luni, el a evocat un „mini-război”.

Preşedintele SUA a mai descris anterior conflictul drept o „mică excursie”.