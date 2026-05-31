După ce Nicușor Dan a spus că drona a fost deviată de apărarea ucraineană, ministrul Apărării spune că nu poate confirma

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că la el au ajuns date cu privire la componența și sursa dronei rusești care a căzut în noaptea de joi spre vineri pe un bloc din Galați, nu și cu privire la cauza care i-a redirecționat traiectoria spre România.

Întrebat duminică la Digi24 dacă s-au lămurit autoritățile cum a ajuns drona rusească în România, având în vedere că Nicușor Dan declarase pentru BBC că traiectoria a fost schimbată de apărarea ucraineană, ministrul Apărării a evitat să confirme afirmațiile președintelui.

„Cât timp este o dronă cu încărcătură explozibilă, este în responsabilitatea celor care o lansează să se ocupe de traiectoria ei (…). Nu există scuză din partea Federației Ruse cu privire la motivul pentru care o dronă rusească, cu aproximativ 30 de kilograme de trinitotoluen, substanță explozivă, a venit într-un spațiu aerian în care nu a avut voie”, a declarat Radu Miruță.

El a precizat că pe radare se poate vedea „traseul acestei drone”.

„Că ea a fost direcționată intenționat, că și-a pierdut comunicația e o chestiune pe care noi n-avem de unde să o știm”, a adăugat oficialul.

„Este o încercare de dezbatere a unui subiect care are mult mai puțină importanță”

Întrebat dacă poate confirma ce a spus președintele, Radu Miruță a declarat că este mai puțin important cum a fost schimbată traiectoria dronei rusești de a ajuns în România.

„Pentru mine, ca ministru al Apărării, este imposibil de acceptat că o dronă rusească, cu explozibil, intră în spațiul aerian românesc (…). Probabil că există posibilitatea de a se face și expertiză balistică asupra componentelor sau probabil că Serviciul Român de Informații sau cine s-a ocupat de bucata asta are astfel de informații”, a adăugat ministrul interimar al Apărării.

El a spus că discuția despre cauza care a schimbat direcția dronei „este o fentă în spațiul public, este o încercare de dezbatere a unui subiect care are mult mai puțină importanță”.

„Sunt foarte multe drone dintre cele care au ajuns în România care sunt cu urme de gloanțe pe ele la expertiza care a fost făcută. Este posibil ca și această dronă să aibă urme de gloanțe. Eu vă spun că datele pe care le-am primit sunt cu privire la componență și sursă”, a mai declarat ministrul Radu Miruță.