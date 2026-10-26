După ce s-a afișat cu Trump, șeful Audi a stârnit furie în Germania. „Extrem de jenant”

Directorul general al diviziei de mașini premium Audi a grupului Volkswagen a fost ținta unor critici severe luni pentru că a apărut alături de de președintele SUA, Donald Trump, la un miting pentru a anunța construirea unei fabrici în valoare de 4 miliarde de dolari în Georgia, șefa celui mai important sindicat din Germania afirmând că acest gest a încălcat regulamentul intern al producătorului auto, scrie Reuters.

Planul, care necesită încă aprobarea consiliului de supraveghere al companiei-mamă Volkswagen, vine după ani de analize privind construirea unei fabrici locale pentru a evita tarifele americane împovărătoare care au adus o lovitură uriașă companiei.

Sâmbătă, directorul general al Audi, Gernot Doellner, a apărut alături de Trump la un miting organizat în Perry, lângă Macon, în centrul statului Georgia, pentru a anunța planurile de construire a fabricii de asamblare care va produce 200.000 de SUV-uri pe an.

„Este o oportunitate fantastică pentru echipa Audi, pentru America”, a spus șeful Audi. „Plănuim să aducem cele mai mari mașini SUV premium și să le producem aici, în Georgia. Aceasta este o investiție pe termen lung, deoarece avem încredere în piața americană”, a spus Gernot Doellner.

„Modul în care Gernot Doellner s-a prezentat pe sine și pe Audi în SUA este extrem de jenant, inacceptabil din punct de vedere politic și nedemn de companie”, a declarat Christiane Benner, președinta sindicatului german IG Metall, într-un comunicat, adăugând că această apariție a încălcat regulile corporative ale Audi.

Christiane Benner este și membră în consiliul de supraveghere al Volkswagen.

Codul de conduită al Audi stipulează că nu trebuie să aibă loc „niciun angajament public cu partide politice sau politicieni candidați la alegeri, nici sponsorizarea unor astfel de evenimente” în cele trei luni premergătoare alegerilor.

Investiția din SUA coincide, de asemenea, cu cea mai mare restructurare corporativă din istoria Volkswagen, care include reduceri masive de locuri de muncă, precum și posibile închideri de fabrici pe piața internă.

Trump a anunțat la mitingul electoral din weekend că Audi s-a angajat „să înceapă luna viitoare construcția unei imense fabrice” în Macon, Georgia. Filială a grupului auto german Volkswagen, Audi a precizat într-un comunicat că începerea lucrărilor este prevăzută pentru anul viitor, iar lansarea producției pentru începutul anilor 2030.