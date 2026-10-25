Trump anunță că o cunoscută companie europeană va face o investiție uriașă în statul american Georgia

Președintele american, Donald Trump, a anunțat sâmbătă, în cadrul unui miting electoral, că producătorul auto german Audi intenționează să investească 4,2 miliarde de dolari pentru a construi o fabrică în statul Georgia, care va produce 200.000 de vehicule pe an, transmite AFP.

Producătorul auto german a confirmat investiția într-un comunicat, precizând că fabrica va fi prima fabrică Audi din Statele Unite și că va permite crearea a aproximativ 4.500 de locuri de muncă.

„Sunt încântat să anunț o investiție uriașă în industria auto din marele stat Georgia, realizată de o companie minunată”, a declarat Trump în cadrul mitingului organizat cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, decisive pentru viitorul celui de-al doilea mandat al său.

„Audi tocmai s-a angajat să investească 4,2 miliarde de dolari în apropierea orașului Macon, din Georgia, pentru a începe luna viitoare construcția unei imense fabrici care va produce 200.000 de mașini pe an”, a continuat Trump.

Filială a grupului auto german Volkswagen, Audi a precizat într-un comunicat că începerea lucrărilor este prevăzută pentru anul viitor, iar lansarea producției pentru începutul anilor 2030.

„Investiția prevăzută are ca scop să marcheze un angajament pe termen lung față de Statele Unite și să facă din America de Nord al treilea pilon major al rețelei mondiale de producție a Audi, alături de Europa și China”, se mai spune în comunicat.

Volkswagen, mult timp un gigant al industriei germane, s-a confruntat cu taxele vamale americane, cu concurența chineză și cu o cerere instabilă în Europa.

Aflată în criză, compania-fanion a industriei auto germane – care deține și alte mărci, precum Porsche – a încheiat la începutul lunii septembrie un acord cu sindicatele, care prevede 50.000 de disponibilizări suplimentare până în 2030, aducând la aproximativ 100.000 reducerea totală prevăzută a personalului.

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, General Motors, Toyota, Ford și alți producători auto au anunțat proiecte de extindere a fabricilor în Statele Unite sau relocări parțiale ale producției, încurajați în special de taxele vamale de 25% aplicate vehiculelor importate.