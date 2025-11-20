După ce s-a opus mult timp, Donald Trump a promulgat legea prin care ordonă desecretizarea dosarelor Epstein

Președintele american Donald Trump a semnat miercuri o lege prin care ordonă Departamentului Justiției să facă publice documentele din ancheta de lungă durată privind infractorul sexual Jeffrey Epstein, dosare căutate cu ardoare atât de adversarii săi politici, cât și de membrii propriului său partid, care au insistat pentru o mai mare transparență în acest caz, notează Reuters.

Documentele ar putea face mai multă lumină asupra activităților lui Epstein, care a socializat cu Trump și alte personalități notabile înainte de condamnarea sa din 2008 pentru solicitare de servicii sexuale de la o minoră.

Scandalul a fost o piatră de încercare pentru Trump timp de luni de zile, în parte pentru că el a amplificat teoriile conspiraționiste despre Epstein în rândul propriilor susținători.

Mulți dintre alegătorii lui Trump cred că administrația sa a ascuns legăturile lui Epstein cu personalități influente și a ascuns detalii despre moartea sa, care a fost declarată sinucidere, într-o închisoare din Manhattan în 2019, în timp ce se confrunta cu acuzații de trafic sexual cu minore.

Trump, schimbare de poziție

Până de curând, Trump a îndemnat legislatorii republicani să se opună măsurii, avertizând că publicarea dosarelor interne de anchetă ar putea crea un precedent pe care îl considera dăunător pentru președinție, potrivit a doi asistenți ai Congresului.

Dar el și-a schimbat poziția săptămâna aceasta, când a devenit clar că proiectul de lege avea suficient sprijin bipartizan pentru a fi adoptat cu sau fără sprijinul său.

Republicanul a sărbătorit semnarea proiectului de lege într-o postare pe rețelele de socializare, spunând că măsura va ajuta la dezvăluirea „adevărului despre anumiți democrați și legăturile lor cu Jeffrey Epstein”.

Trump i-a acuzat pe democrați că au folosit scandalul Epstein ca armă pentru a-i submina realizările și a distrage atenția de la ceea ce el a numit victoriile politice ale republicanilor. El l-a descris pe Epstein ca pe un aliat al democraților și a spus că publicarea documentelor va expune „legăturile lor” cu acesta.

„Poate că adevărul despre acești democrați și legăturile lor cu Jeffrey Epstein va fi dezvăluit în curând”, a scris el miercuri într-o postare pe Truth Social.

Publicarea dosarelor Epstein, în cel mult 30 de zile

La o conferință de presă ținută mai devreme în aceeași zi, procurorul general Pam Bondi a confirmat că Departamentul de Justiție va publica materialele legate de Epstein în termen de 30 de zile, conform legislației adoptate marți de Camera Reprezentanților și Senat, controlate de republicani.

„Vom continua să respectăm legea și să încurajăm transparența maximă”, a spus Bondi.

Cu toate acestea, publicarea fișierelor poate să nu fie exhaustivă, deoarece legislația adoptată de Congres permite Departamentului de Justiție să rețină informații personale despre victimele lui Epstein și materiale care ar putea periclita o anchetă în curs.

Americanii cred că guvernul ascunde informații, potrivit unui sondaj

Doar 20% dintre americani – inclusiv doar 44% dintre republicani – aprobă modul în care Trump a gestionat cazul Epstein, a arătat un sondaj recent Reuters/Ipsos.

Aproximativ 70% dintre respondenți – inclusiv 87% dintre democrați și 60% dintre republicani – au declarat că cred că guvernul ascunde informații despre clienții lui Epstein.

Săptămâna trecută, Trump a ordonat agenției să investigheze mai multe personalități democratice care au avut legături cu Epstein, iar oficialii ar putea decide să nu facă publice informații legate de aceste persoane.

Departamentul de Justiție invocă în mod regulat necesitatea de a proteja anchetele în curs atunci când ascunde informații de public.

Instanțele au respins anterior cererile Departamentului de Justiție al lui Trump din acest an de a dezvălui transcrierile procedurilor în fața marilor jurii care l-au anchetat pe Epstein și pe fosta sa asociată Ghislaine Maxwell, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru că l-a ajutat pe Epstein să abuzeze sexual fete minore.