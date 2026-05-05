După ce și-a dat demisia din PSD, senatoarea Victoria Stoiciu își anunță următoarea destinație: „Sper că asta va pune capăt speculațiilor”

Stoiciu transmite că nu se va alătura grupurilor parlamentare ale PNL sau USR, ci va rămâne independentă.

„Azi seară, am anunțat în plenul Senatului că nu mai fac parte din grupul parlamentar PSD și îmi voi continua activitatea ca senatoare independentă. Mi-ar plăcea să cred că asta va pune capăt speculațiilor că am fost racolată de unii și de alții, trecând prin toată gama – servicii, PNL, USR etc. Dar nu îmi fac iluzii”, scrie Stoiciu într-o postare pe Facebook.

Aceasta insistă că a demisionat din PSD din cauza convingerilor sale, care, așa cum a anunțat în momentul demisiei, nu sunt compatibile cu asocierea cu AUR.

„Faptul ca mulți nu pot concepe că un act politic poate fi determinat de o convingere, de o viziune și de o promisiune făcută este grav. Și unul din motivele pentru care politica a ajuns așa cum e – pentru că a ajuns un teren exclusiv al tranzacționalismului, unde valorile sunt de prisos. Până când nu vom schimba asta, nu ne vom face bine”, a adăugat aceasta.

Parlamentul votează marți moțiunea de cenzură, iar PSD și AUR au nevoie de doar 14 voturi în plus pentru a demite guvernul Bolojan.