După ce Trump i-a interzis să mai bombardeze Libanul, Israelul promite „forță deplină” împotriva „amenințărilor” din țara vecină

Soldat israelian pe un vehicul blindat, în zona frontierei cu Libanul, în 7 martie 2026. Credit: Jim Hollander / UPI / Profimedia

Ministrul apărării, Israel Katz, a declarat, duminică, că armata israeliană a primit ordine „să acționeze cu forță deplină” în Liban, chiar și în perioada armistițiului, dacă se va confrunta cu „orice amenințare”, transmite AFP.

Ministrul Katz a spus, duminică, în marja unui eveniment organizat în Cisiordania ocupată, că el și premierul Benjamin Netanyahu au transmis Forțelor de Apărare a Israelului (IDF) „să acționeze cu forță deplină, atât la sol, cât și din aer, inclusiv în timpul încetării focului, pentru a ne proteja soldații din Liban de orice amenințare”.

El a precizat, de asemenea, că armata a primit ordin să demoleze orice structură sau drum cu capcane care îi pun în pericol pe militarii israelieni.

Scopul este acela „de a elimina casele din satele de lângă graniță care au servit în toate privințele drept avanposturi teroriste ale Hezbollah și au amenințat comunități israeliene”, a adăugat Katz.

Potrivit IDF, un militar israelian a fost ucis, vineri, ziua în care a intrat în vigoare armistițiul de 10 zile, când a intrat într-o clădire cu capcane.

Ministrul Katz afirmase în repetate rânduri că Israelul va demola locuințe din zonele libaneze de graniță ca parte din eforturile de creare a unui spațiu de securitate în sudul Libanului.

Sâmbătă, forțele israeliene au făcut demolări în orașul Bint Jbeil, scena unor lupte intense cu Hezbollah înainte de armistițiul recent convenit.

Israel Katz a reiterat că obiectivul campaniei din Liban „este dezarmarea Hezbollah și înlăturarea amenințărilor la adresa comunităților din nord (din nordul Israelului, n.r.), printr-o combinație de măsuri militare și diplomatice”.

Trump, despre bombardamentele israeliene din Liban: „Destul e destul”

Președintele american a declarat vineri că Statele Unite au interzis Israelului să mai bombardeze Libanul, în ceea ce Reuters a descris drept un ton neobișnuit de dur la adresa îndelungatului aliat al Washingtonului.

„Israelul nu va mai bombarda Libanul. Le este interzis de către SUA să facă acest lucru. Destul e destul!”, a scris Trump într-o postare pe rețelele sociale.

În seria de postări, el a mai precizat că orice eventual acord între SUA și Iran nu se referă și la Liban, dar că Washingtonul va aborda adecvat chestiunea Hezbollah.

„Acordul nu este legat, în niciun fel, de Liban, dar vom face Libanul măreț din nou”, a adăugat președintele Statelor Unite.