După ce Trump s-a lăudat cu acorduri comerciale „fantastice”, Putin merge și el în China

Președintele rus Vladimir Putin, fotografiat la un eveniment publicat organizat la Moscova pe 6 iulie 2025, FOTO: Mikhail Metzel / AFP / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin va face o vizită oficială în China în zilele de 19 și 20 mai, a anunțat sâmbătă Kremlinul într-un comunicat de presă, citat de AFP.

În cadrul acestei vizite, care va avea loc la doar câteva zile după cea a președintelui american Donald Trump, liderul rus va discuta cu omologul său chinez Xi Jinping despre modalitățile de „consolidare suplimentară a parteneriatului global și a cooperării strategice” dintre Rusia și China, a precizat Kremlinul.

Putin și Xi vor „schimba opinii cu privire la principalele dosare internaționale și regionale” și vor semna o declarație comună la finalul discuțiilor, se mai precizează în comunicat.

În cadrul acestei vizite este prevăzută și o întâlnire cu prim-ministrul chinez Li Qiang pentru a discuta despre cooperarea economică și comercială dintre Moscova și Beijing.

Beijingul consideră Moscova un partener prioritar în conturarea unei noi ordini mondiale multipolare post-occidentale.

Deși China face apel în mod regulat la negocieri de pace și la respectarea integrității teritoriale a tuturor țărilor – inclusiv, implicit, a Ucrainei –, ea nu a condamnat niciodată Rusia pentru ofensiva lansată în februarie 2022 și se prezintă ca o parte neutră.

Ea respinge acuzațiile că ar furniza arme letale uneia sau alteia dintre părți și că ar livra componente militare Rusiei pentru industria sa de apărare. Ea le reproșează occidentalilor că prelungesc ostilitățile prin înarmarea Ucrainei.

Partener economic esențial al Rusiei, China este primul cumpărător mondial de combustibili fosili ruși, inclusiv de produse petroliere, alimentând astfel mașina de război.

Vladimir Putin se va deplasa în China la doar câteva zile după omologul său american Donald Trump, care se impune de peste un an ca mediator în conflictul ucrainean.

Trump a părăsit China vineri, revendicând acorduri comerciale „fantastice”, dar fără a semnala vreun progres în ceea ce privește dezacordurile cu implicații globale, precum războiul cu Iranul, la finalul summitului de două zile cu omologul său Xi Jinping.