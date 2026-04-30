După cel mai recent atac antisemit, Marea Britanie ridică din nou nivelul ameninţării teroriste / Premierul Keir Starmer, huiduit

Protest al comunității evreiești din cartierul Golders Green, după atacurile antisemite din Londra. Credit foto: CARLOS JASSO / AFP / Profimedia

Guvernul britanic a anunțat joi ridicarea nivelului de amenințare teroristă până la „grav”, al patrulea pe o scară până la cinci, după atacul antisemit comis în urmă cu o zi la Londra și soldat cu doi răniți, transmit Reuters, AFP și Agerpres.

„Astăzi, nivelul național al amenințării a fost ridicat din nou la ‘grav’, ceea ce semnifică faptul că un atac terorist este considerat ca extrem de probabil”, a declarat ministrul de interne britanic Shabana Mahmood.

Centrul pentru analiza terorismului, care funcționează în cadrul MI5 (serviciile britanice de informații interne), dar face evaluări independente, stabilise anterior nivelul de amenințare teroristă la „substanțial”, ceea ce însemna că un atac terorist era „probabil”.

Miercuri, doi bărbați evrei au fost răniți într-un atac cu cuțitul comis în cartierul Golders Green din Londra, incident considerat de poliție ca fiind „act terorist”.

Atacul a avut loc după o serie de incidente antisemite în ultimele săptămâni în aceeași zonă a capitalei care găzduiește o importantă comunitate evreiască.

Cei doi bărbați răniți, în vârstă de 76 și 34 de ani, au fost spitalizați și starea lor era stabilă miercuri seara.

Poliția a confirmat că suspectul, un cetățean britanic în vârstă de 45 de ani, născut în Somalia și venit legal în Regatul Unit în anii 1990, a fost raportat în 2020 către Prevent, programul anti-extremism al guvernului britanic, dar cazul a fost închis în același an.

Circa 30 de persoane au fost arestate în cadrul anchetelor privind incendierile și tentativele de incendiere din Londra, care au vizat locuri asociate cu comunitatea evreiască în ultimele săptămâni.

O grupare puțin cunoscută până cum, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (Hayi), despre care se crede că este pro-iraniană, a revendicat responsabilitatea pentru mai multe dintre aceste atacuri, precum și pentru altele din Europa.

„Keir Starmer este un laș”

Premierul britanic Keir Starmer a fost huiduit joi în timpul vizitei făcute în cartierul londonez Golders Green, unde a avut loc atacul de miercuri.

Zeci de oameni s-au strâns în fața birourilor serviciului de ambulanță al comunității evreiești locale, iar unii dintre ei au strigat „Starmer este un laș” și „Keir Starmer le face rău evreilor”, huiduind în timpul plecării coloanei oficiale a șefului executivului britanic, relatează Agerpres.

Anterior în cursul zilei de joi, Starmer a cerut un răspuns polițienesc și judiciar „rapid și vizibil” după valul recent de atacuri contra comunității evreiești, care acuză guvernul de la Londra că ia măsuri insuficiente pentru a o proteja și pentru a combate antisemitismul.